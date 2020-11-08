拜登當選影響美國對台軍售、台美貿易？　蔡英文高層曝關鍵分析

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對美國總統大選，總統蔡英文8日一早邀集行政院長蘇貞昌、國安外交部門首長召開會議，並與駐美代表蕭美琴聯繫，針對情勢進行討論。其中，針對「軍售案」、「台美貿易」是否受到影響，黨政高層就蔡政府長期經營民主黨、共和黨，並獲得跨黨派支持的角度進行分析。

截至台北時間8日清晨，拜登所獲選舉人票數已經超過當選門檻270票，篤定當選美國新任總統；在此同時，國際社會包括，德國、法國、英國、加拿大、西班牙、印度、日本、澳洲、紐西蘭，以及台灣友邦等諸多國家的領袖，都紛紛透過不同方式對拜登表達祝賀。

因此，蔡英文早上也與國際社會同步，透過推特，分享拜登於今年1月恭賀她當選連任的推文，表達對拜登祝賀之意，也表示基於台美雙方關係的穩固價值基礎，期待台美持續攜手合作，促進彼此的友誼並貢獻國際社會。

至於國人關心的「軍售案」是否會受到影響？黨政高層表示，川普政府在上任後，陸續發布10批次的軍售案，其中也包含部分主動防禦性質的武器。他認為，一方面顯示美國政府不採取過去「包裹式」的方式，而是採取軍售「常態化」的政策方向。

黨政高層說，二方面代表美方對蔡英文政府不會挑釁的信心；第三方面，美方甚至在大選期間及投票日當天，陸續發布軍售訊息，這當中雖然有其政府運作的程序與時程，但也充分顯示出，美國政府不會因為選舉，甚至不會因為選舉結果而有所停擺，美國主流民意對台灣的支持也不會改變。

黨政高層說，最重要的是，軍售案必須美國國會同意，過去民主黨的國會議員都支持對台軍售需求，預料對台軍售將會持續，並且幾項重要及提升不對稱戰力的軍售案也已經通過。

另外，在台美貿易方面，黨政高層表示，放眼未來，從短期來看，民主黨的對外貿易政策尚未完全形成，新政府的人事任命也須待時間完成；但是，從美國國會部門跨黨派、相關智庫，以及親近拜登的幕僚等支持台灣跡象顯示，台美貿易關係預計也可持續穩健推進。

▼ 美國前副總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）



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