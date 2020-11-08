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川普反中、甩鍋疫情戰略失敗？　游淑慧：這招不如蔡英文有效

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▲▼川普、蔡英文。（合成圖／路透社、記者李毓康攝）

▲川普、蔡英文。（合成圖／路透社、記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

美國總統川普連任失利，國民黨台北市議員游淑慧8日點出川普2個失敗戰略，並認為川普希望藉由反中帶動選民認同，顯然不如我國總統蔡英文有效。

游淑慧在臉書表示，川普有2個失敗戰略，一、反中情緒沒有帶動選民情感認同，二、疫情甩鍋沒有獲得選民接受諒解。

游淑會指出，川普的反中訴求，在美國並不如在台灣選舉有效，中國大陸對美國選民來說，沒有台灣這種又大又近的壓迫感，因此川普希望藉著反中戰略，帶動美國選民對他的認同，顯然不如蔡英文有效。

游淑慧再指，川普想把新冠疫情造成的美國災難，甩鍋給大陸，沒成功，這也合理，畢竟美國總統還是川普在當，一開始輕忽新冠肺炎的也是川普，美國民眾沒諒解川普的責任，因為疫情，這次美國大選採郵寄投票者破紀錄，試想每張選票在郵寄前，都可能讓選民想起川普處理疫情的輕忽，這也讓所有媽寶個性、甩鍋習慣的政客要警惕，不要自己執政，遇到問題到處牽拖。

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