拜登曾祝賀蔡英文連任　蘇貞昌：兩人對台美關係會更盡力

▲拜登。（圖／路透社）

記者黃巈禾／台北報導

美國民主黨總統候選人拜登勝選，我國總統蔡英文也發文恭賀。對此，行政院長蘇貞昌表示，蔡英文連任時，拜登有特別祝賀，相信未來蔡英文和拜登一定會對台美關係的進展更加盡力。

蘇貞昌8日上午參訪「2020第九屆梅樹月活動-繁花盛開美術史上的三國演繹」。對於拜登選勝，蘇貞昌受訪時表示， 非常誠摯向拜登和賀錦麗表示祝福，也祝福美國人民又一次完成民主的進程，台灣在蔡英文的領導下有非常好的台美關係，今年初蔡英文連任時，拜登特別來祝賀，蔡英文也祝福拜登當選。

蘇貞昌提到，相信台美關係在兩國總統的領導下，一定會越來越好，過去這些年，在蔡英文的領導下，可以看到美國政府、美國國會不分黨派，跟台灣的關係大大有進展，無論是通過友台的法案、軍售，或者是貿易額都大大的增加，像現在台美之間的貿易額達到2兆4千3百多億，而美國在台灣的投資也高達7千多億。

蘇貞昌強調，兩邊有共同的民主價值堅持，也堅持區域的和平穩定，兩國之間有這麼深長年友誼以及各方面經貿關係，相信未來美國在拜登的領導下，一定會更加重視台美關係，蔡英文和拜登一定會對台美關係的進展更加盡力，希望台美關係有大耀進，對兩國的人民都是大大的、最好的開展。