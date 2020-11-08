藍營疑「川普輸了還進口萊豬嗎？」　王浩宇：YES

▲國民黨反進口美豬美牛。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

美國總統川普連任失利，由民主黨拜登拿下勝選即將入主白宮，不過有藍營人士質疑，這樣台灣還要進口萊豬嗎？對此，民進黨桃園市議員王浩宇給了肯定的答案「YES」。

拜登勝選受到國際矚目，總統蔡英文稍早透過推特致賀，但國民黨立委陳以信則喊話，蔡英文至少和拜登討論後，再思考是否開放瘦肉精美豬，否則大家恐怕要白瘦肉精美豬了；前桃園立委陳學聖也質疑，「萊豬還推嗎？」

對此，王浩宇表示，早在歐巴馬、馬英九，美國是民主黨執政時，就多次要求台灣在貿易對等的前提下開放進口美國合法豬肉、牛肉，美國所謂的合法豬肉，就包含萊豬。

王浩宇也說，在國家利益、貿易公平的前提下，未來美國不管是哪個政黨執政，都無法罷免美萊豬的叩關。因此，對於藍營質疑「川普輸了，還要進口萊豬嗎？」王浩宇表示，「答案是YES」。

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