陸黨媒轉發川普「勝選」推文　留言「HaHa＋嘲笑臉」後秒刪





▲拜登勝出美國總統大選，對比下川普顯得落寞。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

民主黨拜登7日奪下賓州，跨越美國總統大選勝選門檻，雖中國官方尚未表態，但隸屬中國共產黨旗下的黨媒《人民日報》，卻於美國時間7日轉發川普自稱「勝選」的推特推文，還留下「HaHa」文字與哭笑不得的表情符號，引發網友關注和外媒揣測。

目前，《人民日報》該篇轉貼已經被撤下，其他大陸官方媒體也未對美國總統大選結果表態，但該篇具有嘲笑意味的轉發，已引起討論和港媒、美媒等外媒報導。

▲中共黨媒人民日報轉發川普，配上HaHa文字和笑臉圖案。（圖／翻攝自twitter）

據了解，美國總統川普是在美東時間7日上午，以慣用的全大寫英文字母發表推文稱，「I WON THIS ELECTION,BY A LOT!」，指稱自己贏得選舉，但該篇文章也被Twitter標註警語稱，文章發布時，官方來源還未宣布結果。

隨後，中共黨媒《人民日報》的官方Twitter帳號，轉發了這則貼文，配上「HaHa」文字與哭笑不得的表情符號。

對於美國總統大選，中國外交部發言人汪文斌曾於4日指出，美國大選是美國的內政，中方在這個問題上不持立場。

另BBC報導稱，對於美國總統大選，已有多國領導人恭賀拜登，但部份國家沉默。其中在「部分國家」裡，就點名中國，表示中國未作出官方反應，而作為該國國家通訊社，《新華社》於第一時間，報導了拜登勝選的新聞。

但BBC報導也特別提到，「另一家官媒《人民日報》則在推特上作出罕見反應，轉發川普無證據自稱我贏了這次大選，贏得很大的推文，配上『HaHa（哈哈）』及哭笑不得的表情符號。」

►我該答應女友嗎？

►時間對我們來說完全沒用！

▼川普敗選，被記者拍到似乎哭喪著臉 。（圖／路透）