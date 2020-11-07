飛官帥照曝光！馮世寬秒脫外套力捍退輔會　網讚「超過100分」

▲馮世寬再被翻出年輕帥照。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人）

記者陳家祥／台北報導

國民黨立委鄭天財5日在立法院質詢時，與退輔會馮世寬爆發衝突，甚至還拿桌上的咖啡朝馮世寬砸去；而馮世寬也不甘示弱，1秒脫掉外套準備上前與鄭天財理論，事後更表示「要是在大街上遇到我，我絕對不會對他那麼客氣」，引發熱議。事實上，馮世寬2016年重回公部門擔任國防部長後，率直敢言的個性加上力挺國軍、力挺下屬的作風，不只話題十足，更深受國軍弟兄喜愛。

隨著怒嗆立委、力捍退輔會，馮世寬過去所說的金句、擔任飛官時的英挺帥照也再度被起底，網友不禁高喊「被圈粉」，表示「一秒脫西裝」、「脫西裝帥氣！」、「那個西裝真的脫得瀟灑霸氣」、「帥啊大鵬超過一百分」、「大鵬真的帥欸 外套脫掉直接要上去幹了」、「超帥的脫外套」、「馮世寬脫衣那一幕真的是殺氣騰騰」、「這個脫外套有帥」、「秒脫西裝，姑且不論他的立場論點，真的帥爆」、「大鵬身材依他那年齡不錯耶」、「馮世寬看起來就會贏的樣子」、「帶過兵什麼沒見過，會怕你！」、「這才是軍人本色」。

馮世寬自小便立志要當飛行員，一路從是空軍幼校進入空軍官校就讀，畢業後到美國南加州大學飛安官班深造；晉升校級軍官後，更曾外駐沙烏地阿拉伯、駐美武官，資歷相當豐富，是國防部重點栽培的將官人才。

馮世寬之後深獲重用，歷任空軍情報署長，國防部情報次長、空軍作戰司令、空軍副總司令、國防部副參謀總長等職，在扁政府任內晉升上將，2006年5月退伍後轉任為漢翔公司董事長。

馮世寬在2008年9月卸任漢翔董座後，回歸民間，對信仰相當虔誠的他，到擔任淡水行天武聖宮主委，隨後便消失在螢光幕前，轉而在檯面下協助民進黨補強貧弱的國防論述與政策。

隨後因幫民進黨智庫撰寫國防藍皮書的機緣，馮世寬應總統蔡英文之邀，於2016年就任國防部長，個人仕途也來到新的高峰。