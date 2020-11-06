一杯咖啡潑出高聲量　馮世寬2天爆7360筆討論度

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨原住民立委鄭天財日前於質詢時，抨擊退輔會主委馮世寬「欺負原住民」，甚至將咖啡丟項官員席，馮世寬一氣之下脫下西裝外套上前與鄭天財理論，雙方一度爆發口角，而這段質詢畫面引發熱烈討論，創下7360筆網路討論熱度，聲量一夕爆增排行至14名。

根據《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查顯示，馮世寬在質詢時槓上鄭天財，讓他的忘錄聲量快速竄高至7360筆排行第14名，而鄭天財雖然週聲量沒有擠進TOP50，單日網路聲量也爆衝至1196筆。

鄭天財5日在立法院質詢時，因不滿退輔會先前不服法院判決，未將應繳納的800多萬元還給原告原住民，當場在會議室內起身作勢要打退輔會主委馮世寬，雙方發生肢體拉扯，鄭天財甚至拿起桌上的咖啡丟向官員席，民進黨團總召柯建銘及會議主席呂玉玲都出面勸退，呂玉玲也緊急宣布休息。

會後馮世寬受訪時表示，「他今天算很運氣，要是在大街上遇到我，我絕對不會對他那麼客氣」。隔日馮世寬受訪回應事發當下想法，自己是運動員，會盡力做好自己扮演的角色，「但當我連配角都當不下去時，其他的就是自然的反應」。

《網路溫度計》政治人物週聲量顯示，總統蔡英文以12萬7401筆持續穩坐第1名；第2名為行政院長蘇貞昌5萬5211筆，被踢爆行政院治安會報超過一年沒開，還被媒體揭露行政院幕僚製作圖卡供側翼粉專使用，也讓他受到不少在野黨抨擊；第3名則是台南市長黃偉哲，因長榮大學女大生命案受到網友關注，創下5萬4429筆討論度。

▲▼外交國防委員會，鄭天財、馮世寬爭執。（圖／攝影中心攝）

