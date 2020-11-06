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自稱比金城武帥、怒嗆媒體他Ｘ的　100分馮世寬「大鵬語錄」精選

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▲馮世寬5日在立院備詢遭潑咖啡後，脫下身上的西裝外套。（資料照／記者李毓康攝）

▲馮世寬5日在立院備詢遭潑咖啡後，脫下身上的西裝外套。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委鄭天財5日在立法院質詢時，與退輔會馮世寬爆發衝突，不僅起身作勢要打對方，還拿桌上的咖啡朝馮世寬砸。面對這種情況，馮世寬事後表示「要是在大街上遇到我，我絕對不會對他那麼客氣」，引發熱議。其實，在馮世寬2016年上任國防部長後，率直敢言的個性常常製造許多金句，成為媒體焦點，《ETtoday新聞雲》也精選出10個「大鵬語錄」。

馮世寬甫上任一個月，曾在國防部官網「部長的話」寫下，「請直接稱我大鵬，讓我聽到你們的聲音」，從此被稱為「大鵬」部長。不過談到最具知名度的「大鵬語錄」，莫過於2016年9月21日時，國民黨立委要求馮世寬為自己上任4個的表現打分數，而他則毫不猶豫回答「我給自己打100分」，幾天後，馮世寬到場觀看三軍儀隊國慶預演，評論「超過100分」，成為網路熱門話題，也被冠上「100分部長」。

另個廣為人知的言論，是國防部擬拍台版「太陽的後裔」，立委貼出韓國戲劇男主角宋仲基的照片，詢問馮世寬「他有沒有跟你年輕時候一樣帥？」他直接秒答：「還是差一點。」讓整場瞬間笑翻。當下立委追問他，你跟金城武誰比較帥？馮世寬又神回覆：「他當然不如我。」

在卸任國防部長，擔任退輔會主委後，「大鵬語錄」也未曾斷過。針對中共軍機近來頻繁擾台，民進黨新境界基金會副執行長吳怡農10月時提出「全民皆兵」的想法，主張以「在家當兵」的方式將國防深植於日常生活，馮世寬10月15日受訪時表示再度「脫口金句」，自己主張全民國防，痛批吳怡農「是個渣男不要聽他的」。

馮世寬「大鵬語錄」精選：

1.超過100分。
2.宋仲基差我一點，金城武不如我。
3.清泉崗空軍爆發染毒事件，馮世寬評分，「100分部長應該帶出100分部隊」。
4.媒體質疑幻象飛官是否投共？馮世寬怒批，「我在現場會罵他媽的，怎麼可以這樣講？」
5.報告獵雷艦案遭立委批評態度不佳，馮世寬「哈哈哈」大笑3聲並下台走人。
6.前國防部長李天羽稱兩岸開戰，台灣可稱2周，馮世寬表示，李天羽只能打2周，「但我不止」。
7.請直接稱我大鵬，讓我聽到你們的聲音。
8.吳怡農是個渣男，不要聽他的。
9.報告委員，我不會撒謊，我不敢吃萊豬。
10.他今天算很運氣，要是在大街上遇到我，我絕對不會對他那麼客氣。

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