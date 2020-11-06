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遭砸咖啡秒脫西裝「幹架」　馮世寬：部隊受辱一定反擊

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記者林銘翰／台北報導

國民黨立委鄭天財5日在立法院質詢時，因不滿退輔會主委馮世寬的回覆，當場在起身作勢暴打退輔會主委馮世寬，甚至拿起桌上的咖啡丟向官員席，也引來馮世寬立刻脫下西裝欲上前反擊。對此，馮世寬6日受訪時表示，自己是運動員，會盡力做好自己扮演的角色，「但當我連配角都當不下去時，其他的就是自然的反應」。

馮世寬5日赴立法院外交及國防委員會，就「110年度中央政府總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會主管收支部分」進行報告，並備質詢。鄭天財質詢時，因不滿退輔會先前不服法院判決，未將應繳納的800多萬元還給原告原住民，一度與馮世寬拍桌互嗆，隨即走向備詢台作勢暴打馮世寬，甚至拿起桌上的咖啡丟向官員席。

行政院長蘇貞昌6日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。談起前一天與鄭天財爆發的肢體衝突，馮世寬會前受訪時笑說，「我們是運動員」。

▲▼退輔會主委馮世寬。（圖／記者林銘翰攝）

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者林銘翰攝）

馮世寬表示，國會殿堂應該要有一定的規矩，而且國會殿堂是立委的舞台，所有人都應該配合立委演出，「他們被民選也很辛苦，但是問政要有專業」，希望大家都要遵守殿堂的規矩。

馮世寬說，自己每次到立法院備詢都穿得整整齊齊，這就是對國會的尊重，他會盡力做好自己扮演的角色，「但當我連配角都當不下去時，其他的就是自然的反應」，希望國會能夠越來越進步、越來越好，自己也會維護退輔會的榮譽繼續努力。

馮世寬也談及，自己在擔任國防部長時有一個習慣，「誰要是對我的戰鬥部隊做出羞辱，我一定據理力爭反擊」，如今到退輔會做了那麼多服務，包括自己也是服務員，假如還要受到如此羞辱，他就一定會據理力爭，「這是不可避免的」。

馮世寬強調，這是一個團體榮譽的維護，要靠一個領導者來實踐，自己要以身作則才可以帶得起大家，「做不好我們自己檢討，但不必用這種肢體語言表達自己的不滿」，他非常了解自己在議會就是配角，也希望議會能夠從今天開始就更進步。

▼鄭天財、馮世寬5日於立法院外交及國防委員會爆發肢體衝突。（圖／攝影中心攝）

▲▼外交國防委員會，鄭天財、馮世寬爭執。（圖／攝影中心攝）

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