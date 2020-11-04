雲林議員夫妻反拆東市場闖工地：站邪惡靈魂上　公所怒告侮辱3罪

▲11月1日晚間雲林縣議員廖郁賢及丈夫攀爬圍牆進入，以東市場拆除的斷垣殘壁為背景拍攝婚紗照。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六東市場興建於1962年，歷經57年使用，已經過文資委員會審議、耐震評估，建築不具保留價值並在去年獲核發拆照，10月31日挖土機進駐拆除。雲林縣議員痛批斗六市公所拆除作業粗暴、對歷史文資不重視及忽視攤商權益，斗六市公所主任秘書今日出面回應，並指出將對廖郁賢夫妻擅闖工地行為提告。

斗六市公所主任秘書楊劍銘說明，斗六市公所並沒有不重視文化，在拆除前都請攝影師將建築每個角落完整紀錄，並使用空拍機將周邊的環境拍攝完成，希望未來利用影片結合耆老語述文化歷史的過程出一個專輯，這也是另一種文化的保留，文化的保留有許多形式，不見得只是建築的保留，斗六市公所希望兼顧文化資產、經濟發展及人民安全才會以最快的速度進行拆除。

▲斗六市公所主任秘書楊劍銘說明，文化的保留有許多形式，不見得只是建築的保留，斗六市公所希望兼顧文化資產、經濟發展及人民安全才會以最快的速度進行拆除。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

楊劍銘表示，已與律師研究，律師指出縣議員廖郁賢夫妻行為涉及違反《社會秩序維護法》第71條，在沒有主管機關許可之下擅闖入工地，行為已經不可取，甚至在臉書上敘述此處為拍照打卡好景點，並站在挖土機上面等不安全的行為，都涉犯刑法的教唆他人犯罪的行為，公所立場將會向縣議員廖郁賢提告，並行文雲科大告知校方，廖郁賢丈夫「簡端良為人師表，帶頭違法，有所不妥」。

楊劍銘説，身為一名議員站在質詢縣政的立場，應該要理性看待東市場的拆除，公所為何要將危樓盡快處理掉其實是為了民眾安全，畢竟外部攤販臨近工地非常接近，且嘉義市場甫傳出坍塌壓傷人的事件，讓我們非常擔心，既然文資審議通過允許拆除，未免擱置期間發生任何有違安全的意外事故，公所採取最快的速度進行拆除，並且保護外部攤販做生意才安心。

▲11月1日晚間雲林縣議員廖郁賢及丈夫攀爬圍牆進入，以東市場拆除的斷垣殘壁為背景拍攝婚紗照。（圖／翻攝自Facebook／簡簡端良）

楊劍銘提到未來拆除完畢希望這塊土地，提報興建商業大樓、市場、商場，在還未完備之前將會將其成為臨時停車場，留住消費者停留時間以及提供安全停車環境，一方面帶經濟發展，一方面顧及民眾安全。

斗六市公所說明，社會秩序維護法第71條：「於主管機關明示禁止出入之處所，擅行出入不聽勸阻者，處新臺幣六千元以下罰鍰」。簡端良於facebook敘述「無預警強拆斗六東市場」、「站在邪惡的靈魂上」及廖郁賢於facebook敘述「強拆暴政再度上演」，違刑法第140條第2項：「對於公署公然侮辱者，亦同(註：處六月以下有期徒刑、拘役或三千元以下罰金)」。

其2人行為依工地安全管理守則第2條，「非本工程人員不得擅自進入公地，如需進入者，需徵得工務所許可」。另外，刑法第153條：「以文字、圖畫、演說或他法，公然為下列行為之一者，處二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金：一、煽惑他人犯罪者。二、煽惑他人違背法令，或抗拒合法之命令者」。

▲簡端良於facebook敘述「無預警強拆斗六東市場」、「站在邪惡的靈魂上」。（圖／翻攝自Facebook／簡簡端良）





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