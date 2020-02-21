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與大22歲教授交往！時力議員閃婚「我找到牽手了」：最大公約數打倒國民黨

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▲▼廖郁賢與簡端良閃婚。（圖／翻攝廖郁賢-時代力量雲林縣議員）

▲廖郁賢與簡端良閃婚。（圖／翻攝廖郁賢-時代力量雲林縣議員）

記者邱茀濱／綜合報導

時代力量28歲的雲林縣議員廖郁賢今（21）日透過臉書發喜訊，文章不見她以往的嗆辣風格，指出她與大自己22歲的雲科大通識中心哲學助理教授簡端良閃婚，並謝謝雲林27073位鄉親，開心地表示「我找到牽手了」。甜蜜的兩人在戶政事務所的合照一出，不少親友網友紛紛獻上祝福。

「謝謝雲林27073位鄉親，我找到牽手了。」廖郁賢指出，她今天與簡端良斗六戶政事務所完成結婚登記，並透露她們前兩周才剛在一起，同時笑說「選前才跟阿爸說，『政黨票有過25000就要結婚。』阿爸還來不及當媒人，我就已經幫自己找到牽手。」

廖郁賢說，對她們來說，結婚或許是相對容易的事。因為有好多朋友，他們等了好久好久，終於等到去年5月24日釋字748正式上路，才能和相愛的人走入禮堂，結為連理。她還強調，「這裡也有一個小小的心願，希望未來婚禮那天，一路辛苦走來的同志朋友們能到場，和我分享你們的幸福，人人都能享有的相愛的幸福。」

最後，她寫下自己與丈夫簡端良的最大公約數是「史明愛徒、打倒國民黨，還有我餘下的人生。」消息一出震驚各界，許多祝福紛紛湧入粉專，留言指出「恭喜賢賢!!!!!」、「祝福兩位，眷屬皆為有情人。恭喜」、「這驚人的速度！不愧是高效率的阿賢！」。此外，就連同黨的高雄市議員黃捷也給予祝福，表示「恭喜！寶貝賢嗚嗚太感人QAQ」。

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與大22歲教授交往！　時力議員閃婚「我找到牽手了」
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