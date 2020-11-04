高鈺婷閃辭！鐵粉里長嘆：時力真的完了　爭議「小辣椒」將遞補

記者黃翊婷／綜合報導

時代力量黨主席高鈺婷3日發出聲明，表示已向時代力量第二屆決策委員辭去黨主席職務，同時也會辭去決策委員的職銜，成為歷任以來最短命的黨主席；此外，傳聞決策委員後續遞補的人選，是先前陷入人頭黨員疑雲的雲林縣議員廖郁賢。一名基層里長透露，他長期以來力挺時代力量，但現在已經心灰意冷，覺得這次是真的完了。

▲高鈺婷上任時代力量黨主席才兩個月。（圖／記者屠惠剛攝）

前時代力量黨主席徐永明遭指捲入SOGO經營權之爭，時代力量今年8月29日召開決策會議，由決策委員推選出前時代力量副秘書長高鈺婷擔任黨主席，任期至明年2月28日。不過，高鈺婷本月3日晚間無預警發出聲明，表示已向時代力量第二屆決策委員辭去黨主席職務。

高鈺婷說，她會以「請辭待命」的狀態，與秘書處共同妥善配合，協助交接事宜，在決策委員推選出新任黨主席並確認就任時間後，就會率兩位副秘書長一起請辭，並同時辭去決策委員職銜，以示負責。對此，時代力量同日晚間表示，針對高提出辭職一事，決策委員全力慰留，但仍會尊重主席個人選擇，後續會繼續朝原定改革目標前進。

▲「遞補人選」廖郁賢曾捲入恐怖情人爭議，當時還與丈夫一起出面澄清。（圖／記者蔡佩旻攝）

不過，一名長期支持時代力量的基層里長向《聯合新聞網》坦言，時代力量高層好像不懂顧全大局，每次有黨主席下台，就會跑掉一些潛在支持者，每一次都要從頭來過真的很累人，如今他也已經心灰意冷，覺得時代力量這次是真的完了；另外，也有傳言指出，由於雲林縣議員廖郁賢在上次決策會改選時是遞補名單首位，等到新任黨主席選出、高鈺婷同步請辭，廖將會遞補成為決策委員。

然而，有「雲林小辣椒」之稱的廖郁賢爭議纏身，今年7月捲入人頭黨員案，並被暫時拔除雲林縣黨部主委職務。當時她曾在臉書PO文駁斥此事，強調自己身為民意代表，最重視的就是選民的託付，之後也會持續為這片土地努力付出。