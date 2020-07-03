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雲林美女議員廖郁賢說「沒有拆哪來污」　斗六市長告她公然侮辱

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▲針對斗六市長林聖爵提告一事，雲林縣議員廖郁賢辦公室呼籲，市長應要有其格局，不應透過濫訴手段，試圖影響公共議題之討論。（圖／資料照片／記者蔡佩旻攝）

▲針對斗六市長林聖爵提告一事，雲林縣議員廖郁賢辦公室呼籲，市長應要有其格局，不應透過濫訴手段，試圖影響公共議題之討論。（圖／資料照片／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議員廖郁賢日前遭指恐怖情人事件甫落幕，再傳出被斗六市長林聖爵提告公然侮辱、誹謗；6月4日斗六市公所辦理「斗六第一公有市場先期調查研究說明會」廖郁賢於現場因超時遞出發言單而遭拒，6月5日廖郁賢在網路開直播指出「沒有拆哪有錢貪污！」，林聖爵認已達損害名譽決定提告。

斗六市東市場使用已超過80年，建物老舊且因地震變成危樓，2019年8月初斷水斷電後用甲種圍籬全面封閉，今年6月4日斗六市公所為東市場改建案辦理「斗六東市場先期調查研究說明會」，據了解，當晚收取發言申請單時廖郁賢與其丈夫因遲到而在超過的時間遞出發言單遭拒，引發雙方不快。

而6月5日廖郁賢則在網路開直播指出「沒有拆（指斗六第一公有市場）哪有錢貪污？大家都知道這是公開的秘密，但是我都沒有證據，所以也不知道該怎麼辦！」「蓋大樓發大財，到底是發誰的財？不要因為荷包問題就把第一公有市場拆掉。」

斗六市長林聖爵表示，雖然事件在6月發生，再謹慎考量之後認為廖郁賢於事後連續2天公開在臉書以不當及不實的言論散播於眾人，已嚴重毀損他及市公所名譽，其所述完全不屬實，林聖爵說，身為民意代表發言應為人民表率，有屬實的事件再說，非事實的事件不要帶風向敘述，實為不妥，才委請律師對其提告。

受委託律師梁樹綸表示，縣議員廖郁賢於臉書直播指述斗六市長林聖爵指使現場人員對其言論造成心理不舒服，與影射林聖爵疑似有與東市場改建商有利益掛勾等言論，來扭曲林聖爵為民改建東市場的美意，讓林聖爵名譽受到損害，故以「公然侮辱」及意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事「誹謗罪」對縣議員廖郁賢提出告訴。

廖郁賢議員服務處與時代力量雲林縣黨部對此回應，「縣議員廖郁賢與斗六市長林聖爵爭議一案，實則已是一個月前，於斗六廣福宮舉辦公聽會會後之事。然，林聖爵卻選於近日受訪，明顯是有意為之，甚至可說是一有計畫性的連動打擊。本辦再次呼籲，市長應要有其格局，不應透過濫訴手段，試圖影響公共議題之討論。再者，東市場文資審議一事，不應為東市場市地重劃案綁架，切勿再以「文資綁架」、 「文化保存阻擾經濟發展」為論述，影響市民選擇。」

最後並強調「希望各位媒體先進能回歸揭露事實、為公眾發聲之責，切莫再因我個人私事，持續佔用媒體資源。雲林還有很多不公不義之事需要媒體伸張，共勉之。」

▲針對斗六市長林聖爵提告一事，雲林縣議員廖郁賢辦公室呼籲，市長應要有其格局，不應透過濫訴手段，試圖影響公共議題之討論。（圖／資料照片／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市長林聖爵表示，身為民意代表發言應為人民表率，有屬實的事件再說，非事實的事件不要帶風向敘述，實為不妥，才委請律師對其提告。（圖／資料照片／記者蔡佩旻攝）


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