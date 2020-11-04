雲林正妹議員拍「婚紗照」！闖斗六東市場拆除工地...違法掀風波

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六東市場興建於1962年，歷經57年使用並經過文資委員會審議、耐震評估，建築不具保留價值並在去年獲核發拆照，上週六挖土機進駐拆除部分建築物，隔日晚間雲林縣議員廖郁賢及丈夫雲林科技大學講師簡端良攀爬圍牆進入，以東市場拆除的斷垣殘壁為背景拍攝婚紗照，在地方掀起一陣風波。

▲雲林縣議員廖郁賢表示，在雲林長大從未見過其原貌，希望自己在雲林的婚約可以在東市場有一張照片。（圖／翻攝自Facebook／廖郁賢雲林縣議員）

斗六東市場因市場建築不具代表性、建築工法不具特殊性並無保留效益性，內攤鋪位契約於2019年7月底到期，斗六市公所考量消費安全，召開4次說明會因建物安全問題，契約期滿不再續約，並於9月10日封閉市場，在11月18核發拆除執照，2020年10月31日下午挖土機進駐進行拆除，隔日晚間雲林縣議員廖郁賢與其丈夫翻牆進入工程區拍攝婚紗照。

▲廖郁賢指出進入拍婚紗照雖然危險，但這輩子只遇到一次值得我去做，廖郁賢説，行為危險我後果自負，完全不後悔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣議員廖郁賢翻牆進入拍婚紗照，她表示，東市場拆不拆不是任何人能決定，好、不好未知，進入拍婚紗照是因為我今年28歲是第一次看見東市場，在雲林長大從未見過其原貌，東市場興建於1962年在58年期間完全沒看過它，所以希望自己在雲林的婚約可以在東市場有一張照片，令我難過是身為斗六市民想與老建築拍照竟然需要爬過工程圍牆，你說我違法嗎？在只能看它一次的情況下，我不認為我是違法，我認為這是非常珍貴的記憶。

▲廖郁賢指出進入拍婚紗照雖然危險，但這輩子只遇到一次值得我去做，廖郁賢説，行為危險我後果自負，完全不後悔。（圖／翻攝自Facebook／簡簡端良）

廖郁賢指出，斗六市長有可能沒違法，但是不合情理，當這東西要失去在人生中時，在壞人面前應該勇敢，進入拍婚紗照雖然危險，但這輩子只遇到一次值得我去做，廖郁賢説，行為危險我後果自負，完全不後悔，因為我要告訴斗六市民這是雲林的土地，身為雲林人要自己勇敢不怕違法，我不認為我是違法。

▲雲林縣議員廖郁賢表示，在雲林長大從未見過其原貌，希望自己在雲林的婚約可以在東市場有一張照片。（圖／翻攝自Facebook／簡簡端良）

廖郁賢提到，如若斗六市公所採取法律行動，就能讓大家知道國民黨執政的政府有多爛，只會有這種手段來恐嚇雲林縣民，身為雲林縣議員我應該站出來聲明，雖東市場為斗六公所管理，但這是人民資產。

▲斗六東市場因市場建築不具代表性、建築工法不具特殊性並無保留效益性，2020年10月31日下午挖土機進駐進行拆除。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林縣斗六派出所表示，斗六市公所發現後，委任報案人前來報案。「無視住管機關明示禁止出入之警告標誌，擅行入侵東市場拆除工地」警方也將依社維法將兩人移送。

▲11月1日晚間雲林縣議員廖郁賢及丈夫攀爬圍牆進入，以東市場拆除的斷垣殘壁為背景拍攝婚紗照。（圖／翻攝自Facebook／廖郁賢雲林縣議員）

▲雲林縣議員廖郁賢說，身為雲林縣議員我應該站出來聲明，雖東市場為斗六公所管理，但這是人民資產。（圖／翻攝自Facebook／廖郁賢雲林縣議員）





►什麼疑難雜症都能搽



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►與大22歲教授交往！時力議員閃婚「我找到牽手了」：最大公約數打倒國民黨

►美女議員爆「盧」舊愛！閃婚大22歲學者不到半年 前男友控：1句話逼吐8萬8

►時力美女議員泛淚反駁惡整舊情人 秒貼夫妻「喇舌照」...老公力挺：甜心小公主

►雲林美女議員廖郁賢說「沒有拆哪來污」 斗六市長告她公然侮辱