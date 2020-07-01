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時力美女議泛淚反駁惡整舊情人　秒貼夫妻「喇舌照」...老公力挺：甜心小公主

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▲廖郁賢的丈夫簡端良為妻子抱不平表示，「廖郁賢就是我的甜心小公主」。圖／翻攝自Facebook／廖郁賢）

▲廖郁賢中午貼出與老公的「喇舌照」反駁舊情人的惡整指控，老公更力挺：就是我的甜心小公主。（圖／翻攝自Facebook／廖郁賢）

記者蔡佩旻／雲林報導

有「雲林小辣椒」封號的雲林縣時代力量美女議員廖郁賢被指控為恐怖情人，1日上午10點於斗六市的縣黨部召開記者會，針對媒體提問說明，其母親與丈夫均陪同補充說明，談及被控訴「恐怖情人」一度差點流下眼淚，表示覺得很荒謬，她身為公眾人物，如果他開店想來蹭版面，無所謂，但是相信媒體會還清白。

針對媒體提問爺爺過世特地準備訃聞申請議會互助金，廖郁賢說「我想問一下，每一份訃聞不是都父母會去印的、自己去做的吧？我爸爸是他爸爸的兒子，身為兒子有什麼理由不能自己印訃聞？我覺得這非常的奇怪，我認為這不是另外做也不是假的，是因為我爸爸想要自己做訃聞發給自己的朋友交情往來，告知父親過世，所以訃聞是爸爸做的，跟我沒關係，我2歲就沒爺爺了，怎麼會知道這些事。」

▲廖郁賢的丈夫簡端良為妻子抱不平表示，「廖郁賢就是我的甜心小公主」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲針對特地準備訃聞申請議會互助金，廖郁賢說訃聞是爸爸做的，與另版不同是加上廖郁賢母親的名字和廖郁賢、哥哥、弟弟的名字（紅框處）。（圖／民眾提供）

針對前男友邱姓男子指索討10萬元，廖郁賢拿出支付命令說「已經非常久沒與他聯繫，2017年回到雲林他從沒來看過我，2017年9月邱先生的居酒屋還是我幫忙他開的，當時每週五搭最晚的高鐵去居酒屋幫忙，每週一坐最早的高鐵回雲林，而索討10萬塊是他所欠的無法計算，包含幫忙申辦員工勞健保、去日本幫忙帶酒回來的費用基本上超過10萬元，所以索討十萬元只是象徵而已。」

▲廖郁賢的丈夫簡端良為妻子抱不平表示，「廖郁賢就是我的甜心小公主」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲廖郁賢母親拿出手機補充說明反駁恐怖情人說法。（圖／記者蔡佩旻攝）

廖郁賢母親拿出手機補充說明反駁恐怖情人說法，邱男的居酒屋已於昨日6月30結束營業，所以這是有預謀的，廖男曾於2014年9月25傳訊息「賢媽是我對不起你們，是我不懂珍惜、沒有好好照顧郁賢」廖郁賢母親說，交往期間邱男曾因喝酒素行不佳，我就反對他們交往，但是依然尊重孩子的決定，在法院判決支付命令時也傳訊告訴他，「4月底前希望能阿沙力的把剩餘欠款盡快歸還，雙方各自幸福好聚好散，這個訴訟就畫下完美句點」。

▲廖郁賢的丈夫簡端良為妻子抱不平表示，「廖郁賢就是我的甜心小公主」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲廖郁賢母親拿出手機補充說明反駁恐怖情人說法。（圖／記者蔡佩旻攝）

廖郁賢的丈夫簡端良為妻子抱不平表示，恐怖情人的說法太嚴重，「廖郁賢就是我的甜心小公主，人要學會好好去愛一個人，要爭取幸福，這都要學習，這位邱先生，我是建議他要自己去經營自己的幸福與互相祝福，如果分手了得不到，還要報復的心態，這個才比較像恐怖情人，希望不要這樣子。」

▲廖郁賢的丈夫簡端良為妻子抱不平表示，「廖郁賢就是我的甜心小公主」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲廖郁賢的丈夫簡端良為妻子抱不平表示，「廖郁賢就是我的甜心小公主」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲廖郁賢的丈夫簡端良為妻子抱不平表示，「廖郁賢就是我的甜心小公主」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲廖郁賢出示出支付命令表示，索討10萬塊包含幫忙申辦員工勞健保、去日本幫忙帶酒回來的費用，基本上超過10萬元。（圖／記者蔡佩旻攝）

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