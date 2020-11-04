「那個韓有開嗎？」通靈系友人秒猜出店名　一看笑炸：麻吉無誤

▲原PO跟朋友的好默契，讓她忍不住笑出來。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

這樣有默契的的通靈系好友，麻煩多來幾個！一位女網友日前想問朋友某間店下午有沒有營業，但因為不太記得店名，就打了個關鍵字。看到朋友的回覆後，原PO忍不住笑翻「強者我朋友，這樣都知道我要問什麼。」因為仔細一看，店名跟她給的關鍵字一點關係都沒有，讓其他人也直笑「麻吉無誤。」

這位女網友在臉書《爆廢1公社》貼出訊息截圖，她先是發訊息問「那個什麼韓，下午有開嗎？」隔了3分鐘後，朋友就傳來店家資訊，只見該店名是3個字，但卻完全與「韓」無關，因為根本沒有這個字，讓原PO一看就笑噴「靠X！你很厲害欸！知道我在說什麼。」

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▲2人對話也讓其他人笑噴。（圖／翻攝自爆廢1公社）

朋友看到後也忍不住回覆吐槽「我就問妳一句，店名哪裡有韓？」還給了一個傻眼的貼圖。女網友不禁再度讚嘆「所以我說你很厲害啊！」並在文中表示「強者我朋友，這樣都知道我要問什麼，差點笑翻倒地」，最後還用hashtag強調「#阿人家就真的忘記店名了嘛！」

貼文一出，其他人也紛紛笑出來，「有些人，天生就是當蛔蟲的」、「這個真的是要熟透的朋友才行」、「果然強者妳朋友」、「妳朋友有讀心術哦」、「笑死，不用觀落陰就知道」、「朋友就是在對話裡『這個、那個那個』也能交流的人」、「超強，這樣也行」、「連關鍵字都沒有」、「心有靈犀啊！我也有朋友是醬的。」