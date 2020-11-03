　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

有人掉手機！「他狠心不撿」還拍照PO網　心寒真相曝光了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼手機浸水。（圖／記者曾筠淇攝）

▲先前曾有人撿到手機，卻被失主嫌麻煩。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「誰的手機，在全家草漯店外面的花圃？」一名男網友日前在臉書《爆廢1公社》貼文，說他看到有人的手機掉在草叢裡，但他選擇不撿起來送警局，狠心表示「PO網已經仁至義盡了」。最後他曝光自己這樣做的用意，曝光更心寒的真相，讓其他網友也嘆「現在這個方法才是正確的」、「狼心狗肺的人太多了。」

這位男網友1日晚上10:50分發文，文中說他是10:35看到這支手機，地點是全家草漯店外面的花圃。但其實看到遺失手機，原PO大可撿起來送到警局或是超商內，等失主來詢問，他卻選擇拍照PO文，把物品放在原地，做法看起來似乎有點狠心，但他接下來就解釋自己這樣做的用意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「為什麼我不撿起來送警察局？如果被誣賴，我還要提證明去法院解釋！」原PO說自己沒那個閒時間，發照片PO網已經是仁至義盡，「不PO一樣被撿走，失主自己去找店家看錄影帶，至少我這篇文章能證明他的失物曾經出現在這邊。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲原PO把照片貼上《爆廢1公社》。（圖／翻攝自爆廢1公社）

男網友也補充，說他除了PO網，其實還有通知認識的警察朋友處理，事後也收到警方通知，已經請失主的家人到警局認領，事情算是圓滿落幕。但原PO最後忍不住做一個讓人寒心的總結，「今天會變成這樣子，就是那些先前把撿到失主的遺失物然後把恩人當成賊的人，自己好好想看看哪裡做錯了。」

貼文一出，不少人也紛紛嘆一口氣，認同了原PO的做法，「真的，現在想幫忙都會猶豫一下。不是不幫，是案例太多了」、「現在有些事，真的不能太雞婆了」、「沒錯！要是我也不撿，好沒好報。等等如果手機主人要你送過去，不送要吿的很麻煩」、「社會越來越冷漠不是沒原因的，真的不用怪為什麼用這種方式處理，因為不知感恩的東西真的很多。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
金門巨蟒照超嚇人！慘被壓死陳屍路旁　專家一看曝真相
六月5歲兒過敏「爆棄養3隻貓」　網怒開砲：最壞身教
快訊／北市38歲警沒來上班　驚見倒臥家中猝死
勞保付一輩子可能一場空　3種人領不到老年給付退休金
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

倒閉潮來了！旅行社「一個月收11家」　今年停業家數達去年2倍

影／7旬婦有心腎疾病「打流感疫苗後死亡」　接種疫苗廠牌曝光

新娘逼送入厝禮「免包禮金」…藏暗黑套路！她火噴6600元：臭婊子

桃竹苗農民明北上抗議停灌　陳吉仲預計2週內宣布「調適策略」

旅遊界奧斯卡獎出爐　汶萊皇家航空獲2020年「亞洲最佳機組人員」

【廣編】培育台灣本土藝術家2021　彩雲藝術空間徵件

流感疫苗剩不到50萬劑！幼兒接種率「不到4成」還追不上目標

快訊／增1例流感疫苗接種後死亡　7旬婦心肺衰竭「與疫苗無關」

台南安平觀音亭大悲懺法會　消災障增福慧

單日增4例境外移入　法、英、德3留學生及1菲女入境採檢確診

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

劉在錫自曝「19歲初吻」！全場超質疑　車太鉉猛攻：20多歲是他最醜的時候ＸＤ

《動力火車》花蓮飆唱《永遠不回頭》喊：很累！！　新歌首唱《忠孝東路走九遍》第二集

道士開鐵桶驚見「沉冤16年白骨 」他嘆上香也不敵怨氣：已衰半年

馬來西亞女大生擲筊1次就允杯！　父母行兇座車旁招魂：我們回家

倒閉潮來了！旅行社「一個月收11家」　今年停業家數達去年2倍

影／7旬婦有心腎疾病「打流感疫苗後死亡」　接種疫苗廠牌曝光

新娘逼送入厝禮「免包禮金」…藏暗黑套路！她火噴6600元：臭婊子

桃竹苗農民明北上抗議停灌　陳吉仲預計2週內宣布「調適策略」

旅遊界奧斯卡獎出爐　汶萊皇家航空獲2020年「亞洲最佳機組人員」

【廣編】培育台灣本土藝術家2021　彩雲藝術空間徵件

流感疫苗剩不到50萬劑！幼兒接種率「不到4成」還追不上目標

快訊／增1例流感疫苗接種後死亡　7旬婦心肺衰竭「與疫苗無關」

台南安平觀音亭大悲懺法會　消災障增福慧

單日增4例境外移入　法、英、德3留學生及1菲女入境採檢確診

倒閉潮來了！旅行社「一個月收11家」　今年停業家數達去年2倍

衝了！漢堡王罪惡「巧克力華堡」全台都吃得到了　2新花生醬口味同步登場

林鄭月娥赴北京　爭取支持「復甦香港經濟」措施

蓋房子比較虧？　「虧雞福來爹」高價賣史博館6000坪地

影／7旬婦有心腎疾病「打流感疫苗後死亡」　接種疫苗廠牌曝光

代銷保證預售屋可貸9成！　網揭背後「暗黑話術」：房加信真的硬

快訊／張毅告別式訂11/19二殯至善二廳　琉璃工房稍晚正式公告

拿外送回頭少1隻貓！　媽衝1樓調監視器...電梯門一開險嚇哭

太常「口乾」恐是疾病纏身！專家曝9大因素…少用嘴巴呼吸

美國大選開票　美媒估4日中午僅9州能開完98%

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

台南妹「斷頭女鬼要糖」紅到國外！

外送小火鍋「秒變全公司笑柄」！千人羨慕炸

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

閃電不排除發警報！今晚最冷探19度　周五起再變天

訊號不好！她用電信商WiFi「收帳單傻了」

買早餐錢不夠！店家拒絕退餐　網全讚爆

閃電颱風路徑北修　各國預測出爐

情侶嫌傳藝中心搭船竟破千！阿伯還原真相逆轉

朝野決議營養午餐契約書免載明瘦肉精

全台最大紫藤花園確定歇業　明年花季最後開放

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

甜到爆！「超寵女朋友」星座男Top5　不婚網友也破戒

快訊／增加1例流感疫苗接種後死亡

閃電颱風走向詭變　成下周大威脅

更多熱門

相關新聞

訊號不好！她用電信商WiFi「收帳單傻了」

訊號不好！她用電信商WiFi「收帳單傻了」

一名女網友在《Dcard》上發文「真的不要隨便連公眾網路……」，說她前陣子上班時覺得網路都跑不動，開WiFi發現有某電信商的開放式網路，想說她也是該電信用戶就用了。結果這個月收到帳單，卻發現費用比以往高，一問之下才發現，她連到的是1分鐘1元的公用網路，忍不住直呼「奉勸各位以後連公眾網路前先確認會不會收費！」

用「瓦斯桶」存錢！零錢灑滿地超療癒

用「瓦斯桶」存錢！零錢灑滿地超療癒

iPhone 12相機傳「綁雲端系統」！ 壞掉只能送原廠

iPhone 12相機傳「綁雲端系統」！ 壞掉只能送原廠

警騎車用M-Police查失竊車輛　遭誤認滑手機

警騎車用M-Police查失竊車輛　遭誤認滑手機

裸殺長榮女大生爆案外案　人魔疑拿她手機抵帳！

裸殺長榮女大生爆案外案　人魔疑拿她手機抵帳！

關鍵字：

手機遺失警局失主派出所爆廢1公社

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／梁育誌父母道歉：以命償命

快訊／罔腰道歉了！「希望民宿老闆能原諒我們」148字謝罪

開車門害女騎士遭輾斃　賓士大媽：沒錢賠

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

被爆破壞民宿！罔腰「誰包棟喝酒不嗨？」怒嗆老闆

罔腰被控醉毀民宿…前男友出面幫道歉：我會賠償

勒殺女大生嫌家世曝！5度偷女內褲　父湊29萬換兒自由身

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

台南妹「斷頭女鬼要糖」紅到國外！

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

電梯壞了！15樓住戶大戰外送員　神對話網笑翻

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

惡意破壞綠島民宿　女網紅身分遭起底

醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」

更多

最夯影音

更多
女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭
網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面