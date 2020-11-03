有人掉手機！「他狠心不撿」還拍照PO網　心寒真相曝光了

▲先前曾有人撿到手機，卻被失主嫌麻煩。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「誰的手機，在全家草漯店外面的花圃？」一名男網友日前在臉書《爆廢1公社》貼文，說他看到有人的手機掉在草叢裡，但他選擇不撿起來送警局，狠心表示「PO網已經仁至義盡了」。最後他曝光自己這樣做的用意，曝光更心寒的真相，讓其他網友也嘆「現在這個方法才是正確的」、「狼心狗肺的人太多了。」

這位男網友1日晚上10:50分發文，文中說他是10:35看到這支手機，地點是全家草漯店外面的花圃。但其實看到遺失手機，原PO大可撿起來送到警局或是超商內，等失主來詢問，他卻選擇拍照PO文，把物品放在原地，做法看起來似乎有點狠心，但他接下來就解釋自己這樣做的用意。

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「為什麼我不撿起來送警察局？如果被誣賴，我還要提證明去法院解釋！」原PO說自己沒那個閒時間，發照片PO網已經是仁至義盡，「不PO一樣被撿走，失主自己去找店家看錄影帶，至少我這篇文章能證明他的失物曾經出現在這邊。」

▲原PO把照片貼上《爆廢1公社》。（圖／翻攝自爆廢1公社）

男網友也補充，說他除了PO網，其實還有通知認識的警察朋友處理，事後也收到警方通知，已經請失主的家人到警局認領，事情算是圓滿落幕。但原PO最後忍不住做一個讓人寒心的總結，「今天會變成這樣子，就是那些先前把撿到失主的遺失物然後把恩人當成賊的人，自己好好想看看哪裡做錯了。」

貼文一出，不少人也紛紛嘆一口氣，認同了原PO的做法，「真的，現在想幫忙都會猶豫一下。不是不幫，是案例太多了」、「現在有些事，真的不能太雞婆了」、「沒錯！要是我也不撿，好沒好報。等等如果手機主人要你送過去，不送要吿的很麻煩」、「社會越來越冷漠不是沒原因的，真的不用怪為什麼用這種方式處理，因為不知感恩的東西真的很多。」