老伯慌忙「數零錢」結帳！他心疼想掏錢幫忙　結局神反轉：尷尬了

▲看到伯伯數著零錢，他心疼想要掏錢幫忙付。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

俗話說台灣最美的風景是人，一名男網友日前去餐廳用餐，隔壁桌坐了一位身穿著舊外套的老伯伯，結帳時從口袋掏出一把零錢，很慌張的一個一個數，他看了好心疼，本來想掏錢幫忙付，沒想到下秒老伯伯從另外一個口袋拿出一疊鈔票，「目測大概6~7萬元」，並向店員表示，「這樣你好找嗎？」

該名男網友在臉書「爆廢1公社」發文，吃飯的時候，隔壁桌坐了一名身穿破舊外套的伯伯，看了好久好久的菜單，要付錢時從口袋拿出一堆零錢，有1元、5元、10元，很慌張的一個一個數，原PO跟店內的其他客人看到後都很心疼，「我跟隔壁隔壁桌的先生都想掏錢包支援伯伯」。

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▲老伯伯從口袋掏出一疊鈔票。（示意圖／記者周亭瑋攝）

正當原PO要起身掏錢時，老伯伯就從另外一個口袋拿出一疊鈔票，「目測大概有6~7萬元」，然後向店員表示，「弟弟，這樣你好找嗎？」原PO看到後當下愣住，和隔壁隔壁桌的先生互看對方，同時露出尷尬的微笑。

貼文一出後，許多網友笑翻也大讚原PO的善心，「有善念就是善良，不管是不是誤會」。也有許多人指出，現在很多都是隱藏版的有錢人，「那些爺奶口袋掏出來都是整疊鈔票的，真的不誇張」、「隱藏版的有錢人很多，通常都是路邊不起眼的阿伯」、「收租收到一半巴豆妖的北北啦」。