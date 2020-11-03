出遊全是情侶！她約落單妹卻被酸爆「朋友當假的」...結局超痛快

▲如果好友數是奇數，難免會有一人落單。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

每次出去玩，只要人數是奇數，難免會有人落單。一名女網友先前表示，他們三五好友出遊「雙雙對對」，每個人的伴侶都會參與，但卻有其中一人的男友從來不會到，因此不論約不約對方，都會有點小尷尬，「你們還會主動去約那個落單的朋友嗎？你們會怎麼處理？」

這名女網友在「爆怨2公社」上發文表示，她與三五好友日前正在規畫旅遊事宜，統計人數時，發現所有人都會帶上自己的另一半，不過卻有其中一人是落單的，「因為（她的）男友根本不陪她出遊。」

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原PO一邊擔心友人落單的心情不好受，一邊擔心讓對方覺得自己沒過問，因此感到相當煩惱。最後，原PO還是選擇通知對方，只是這份好意卻被誤解，「我就被那個落單的女生朋友瘋狂的酸言酸語、情緒勒索，講話酸到爆表」。

▲友人覺得大家都沒有考慮到她的感受。（示意圖／取自Pakutaso）

友人認為，包含原PO在內的所有人都沒有考慮她的感受，甚至漠不關心，沒人將她真正當成朋友。但原PO就不解，對方不斷鬼打牆，糾結同樣的問題，「廣大怨友們，要是你們還會主動去約那個落單的朋友嗎？你們會怎麼處理？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「男友不陪她出遊是他倆自己的事，有本事叫她自己跟男友抱怨，別自己又愛跟又愛打亂人家出遊興致」、「一開始我就會照樣約她，不管她是不是一個人；不過言語勒索、酸言酸語我會跟她絕交」、「男朋友不陪她出遊，為什麼把氣出在你們朋友身上」、「直接放生！沒這朋友」、「謝謝不聯絡」、「萬一和好的話，下次再出去也約一個落單的男生好了」。

事後，原PO也補充說道，「此朋友已放生，因為昨天她就刪我好友了，快恭喜我！」