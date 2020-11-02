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馬國女大生慘死　內政部鬆口認「報案瑕疵」...研議再懲處

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記者徐政璿／台北報導

24歲馬來西亞籍鍾姓女大生10月28日遭梁姓男子性侵殺害，引起外界高度關注及憤慨。內政部長徐國勇2日受訪時坦言，整個過程不可諱言地，警方確實在報案、備案以及發言產生疑義和瑕疵，因此，內政部尊重地方政府和局長建議，先進行一些調整。

▲▼立院內政部長徐國勇聯訪談台南女學生命案。（圖／記者呂佳賢攝）

▲內政部長徐國勇聯訪談台南女學生命案。（圖／記者呂佳賢攝）

台南長榮大學馬來西亞籍女大生遇害震驚社會，警方深入調查後發現，梁姓男子在9月30日就曾經前往附近埋伏，試圖擄走另外一名女大生未遂，該女學生當天就曾前往派出所報案，負責承辦的員警卻未依規定開出報案三聯單，受理過程存在明顯瑕疵。事後，警政署將歸仁分局長楊慶裕調整為內勤職務，台南警察局長詹永茂也宣布向市長黃偉哲自請處分。

立法院內政委員會2日審查內政部主管110年度收支預算案，徐國勇列席備詢。針對將歸仁分局長「拔官」處分，他在會前受訪時表示，警方確實在報案、備案以及發言產生疑義和瑕疵，未來相關職務調整，會看狀況，再跟地方政府跟市長來做相關研議。

針對後續校園安心機制，徐國勇指出，已責成警政署等相關單位和學校進行橫向聯繫，也有婦幼隊、少輔隊和學校聯繫，警察基本上不進校園，除非學校請求或同意，這是民主國家常態。

徐國勇重申，只要學校有請求、需要，內政部會來聯繫，平常也會主動聯繫教育部和相關學校，在學校安全維護方面，包括校園附近治安熱點，都會加強巡邏。

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