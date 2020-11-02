奪命路只壞2盞燈…男大生轟黃偉哲：說謊！怒曝半年前就打過1999　

記者黃子倩、陳羿妏／高雄報導

長榮大學馬來西亞籍鐘姓女大生10月28日遭擄殺身亡，外界將矛頭指向事發地點「台鐵便道」夜晚路燈不亮，才會釀成悲劇，而台南市長黃偉哲反問「只壞2盞，真的一路不亮嗎」一說令不少畢業生、在校生氣憤。對此，在臉書社團PO文號召實名舉發活動的謝姓男同學今（2日）受訪，除了形容晚上走在該條便道「伸手不見五指」，更痛批黃偉哲說謊！

▲長榮謝姓男大生出面回應黃偉哲路燈狀況。（圖／記者黃子倩攝）

謝男因黃偉哲稱學生造謠，昨晚於臉書社團「長榮大學讚」PO文號召，請大家提供該條台鐵便道照片，要實名舉發。稍早，謝男現身受訪提到，9000多名長榮學生以及里民都曾提及，該條便道的路燈長年都沒有亮，然而黃偉哲卻指責他們造謠，讓他們整個脾氣都上來了，「他（黃偉哲）就是說謊啊，9000多位同學不可能都沒有看到（路燈）沒有亮。」

謝男說道，他就住在鐘女宿舍旁的大樓，平常也要走該條便道，然而路燈亮的程度，基本上是開小夜燈的亮度，「伸手不見五指」，必須開手機的手電筒才能走路，而案發後許多同學的心情都相當低落，聽到黃偉哲說「只壞2盞，真的一路不亮嗎」，他決定提起實名舉發，接下來就等黃偉哲會怎麼回應，再做相關舉證。

最後謝男透露，他半年前就撥打過1999（台南市民服務平台），怎料，市府人員卻回應「台電配電正常」，再詳細描述狀況，對方僅回「可能是里長沒有修理問題」。

▼鍾女10月28日晚間經由台鐵便道返回租屋處時，遭梁育誌盯上擄殺。（圖／記者林悅翻攝）

▼案發後，台南警方加強於台鐵便道巡邏。（圖／記者林悅翻攝）