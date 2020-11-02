「該亮的路燈沒有亮，一定究責」　黃偉哲再道歉：我會親自檢查

記者吳奕靖、徐愷昕／台南報導

長榮大學鍾姓女大生在校門外300尺處遭梁姓男子擄殺身亡，對此，黃偉哲（2）日於臉書再次發文，二度向受害者家屬及國人致歉，表示除了全力協助家屬處理後續事宜外，後續市府也將成立「1029擴大校園安全會報」，全面清查校園及學生住宿區周邊的照明、交通安全，至於長榮校園周遭該亮的路燈沒有亮，他也一定會追究責任。

▲面對女大聲遭擄殺身亡一事，黃偉哲二度道歉回應爭議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黃偉哲指出，自己同樣是一個女而的父親，對於鍾家失去愛女的痛，同感不捨 。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

面對長榮女大生10月28日遭梁姓男子性侵殺害一事，黃偉哲指出，自己也是一個女兒的父親，對於鍾家失去摯愛女兒的傷痛，同感不捨。目前台南市政府正配合中央防疫單位，全力協助家屬處理後續事宜，祈望亡者得以安息。

黃偉哲指出，等到鍾女家屬事情告一段落之後，就會來談後續的責任，同時也會針對校安事件的問題全面檢討、全面檢視，第一步會成立1029校園安全會報，針對所有台南市境內的所有的學校全面檢視校安，要求各分局、區公所，在所轄境內學校的周邊環境，包括道路、路燈、草叢、路徑執行治安巡邏。

由於黃偉哲先前曾說「只壞2盞，真的一路不亮嗎」惹爭議，對此他也回應，該亮的路燈沒有亮，一定追究責任，尤其是長榮大學的周邊，他會親自現勘、親自檢查，對長榮大學師生、對每一位在台南的學子負責，最後也坦言，「希望這樣一個不幸的事件，能夠喚醒我們全面的自覺」，力盼能將台南打造成一個更安全的城市。

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