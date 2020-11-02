　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女大生棄屍點「國1、台17都沒經過」　高雄人也沒概念：像異世界

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼長榮女大生遇害。（合成圖／記者林悅翻攝、翻攝Dcard）

▲長榮女大生遇害的「黑暗便道」附近都是稻田，且晚上燈光昏暗，相當危險。（合成圖／記者林悅翻攝、翻攝Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

震驚台灣與馬來西亞的長榮女大生命案，兇手最後棄屍於高雄阿蓮山區，就有高雄網友在PTT的Gossiping板上發文，指出阿蓮區是舊高雄縣，也是「國道1往北會看到告示牌、但幾乎不會經過的地區」，忍不住問卦「阿蓮關廟歸仁那塊本來就很像異世界吧？」話題讓許多人都很有共鳴，「不講根本不知道在台南。」

這位網友文中表示自己是高雄人，指出阿蓮區是舊高雄縣，開國道一號往北雖然會看到阿蓮的告示牌，但幾乎算是不會經過，接著列出「國道一從南往北，會經過高雄市、岡山、路竹、仁德……等等」、「台17則是高雄、梓官、彌陀、永安、茄萣、湖內、台南市……等等。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，大部分南部人對這2條經過的行政區都比較有概念，但因為國一和台17幾乎算是不會經過阿蓮區，所以雖然身為高雄人，他卻對阿蓮區到底長什麼樣子完全沒概念。除了阿蓮，他認為「歸仁」和「關廟」也是常聽到南部人會提到，但他完全不會有機會去那邊辦公或是經過的地方。

▲▼馬國女大生遭害，嫌犯移送地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

▲女大生遭害，嫌犯移送地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

他忍不住發問「有人也是高雄台南人，也是把國道一和海線公路不會經過的地方看成異世界的嗎？」話題讓不少人馬上有同感，「之前從台南騎到阿蓮，有段路真的有點刺激」、「晚上騎經過大崗山腳下，兩邊都沒燈超刺激」、「市中心機能真的啵棒，但命案那邊根本鳥不生蛋。」

還有網友紛紛留言表示，雖然國三會經過阿蓮，但當地真的很偏僻，「就要往山區或當地人會去的地方啊，我奶奶家在那邊，會經過的大都觀光客吧，主要是去旗山」、「沒便利商店真的算稀有了」、「嗯……阿蓮除了要去大崗山才會特別跑去，不然根本不會經過」、「阿蓮路竹都很偏僻，路竹有台1經過好一些」、「田寮有月世界跟土雞城，假日人比阿蓮多很多。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
腰部以上全是胸！　女星「爆乳泡湯」網看傻：完全忘記劇情
快訊／土城中油瓦斯站漏氣！　員工疏散封鎖周邊道路
父母到棄屍地招魂　媽媽痛哭：女兒，我們回家
快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」
快訊／才當房仲幾天　成大電機博士生自殺身亡
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

討論萊豬入校提柯文哲「不該歧視性立法」　范雲、高虹安互嗆

世新大學社心系主張結合地方社區文化特色　落實媒體近用

疫情下旅行社尾牙成謎！公會：尾牙邀請0...員工曝：機率低

反對同志大遊行！一柱擎天姐開罵「真噁心」：世界上只能一男一女

長榮男大生爆「監視器也有問題」　超諷刺畫面曝光：反應過未曾改善

振興藝FUN券「500變700元」　宜蘭傳藝園區加碼、霹靂布袋戲回歸

全年冷氣1度收7元挨批搶錢！熱到受不了　興大附農：下學期調降

「印尼」境外移入多！　莊人祥：入境後送集中檢疫

「年底尾牙」要限人數？　莊人祥曝「決定指標」：11月有秋冬專案

長榮女大生慘死！文大PO「6大校安公告」…呼籲同學勿太晚離校

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

40片雞排一次煎！金黃外皮肉超嫩 搭配「大鍋現炒」鐵板麵淋特調醬汁

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

他帶師姐顯場燒紙錢「衣服都穿了」 女大生母見直播崩潰：爸媽都愛妳

李國毅否認「家事顯赫」：我怕被綁架！　梁以辰取消關注連晨翔「怕沒有人追」

女遛狗不牽繩！新住民兒被追嚇　討道歉反被嗆「大陸人就是要錢」

討論萊豬入校提柯文哲「不該歧視性立法」　范雲、高虹安互嗆

世新大學社心系主張結合地方社區文化特色　落實媒體近用

疫情下旅行社尾牙成謎！公會：尾牙邀請0...員工曝：機率低

反對同志大遊行！一柱擎天姐開罵「真噁心」：世界上只能一男一女

長榮男大生爆「監視器也有問題」　超諷刺畫面曝光：反應過未曾改善

振興藝FUN券「500變700元」　宜蘭傳藝園區加碼、霹靂布袋戲回歸

全年冷氣1度收7元挨批搶錢！熱到受不了　興大附農：下學期調降

「印尼」境外移入多！　莊人祥：入境後送集中檢疫

「年底尾牙」要限人數？　莊人祥曝「決定指標」：11月有秋冬專案

長榮女大生慘死！文大PO「6大校安公告」…呼籲同學勿太晚離校

iPhone 12相機傳「綁雲端系統」！ 壞掉只能送原廠

地上發票能撿嗎？網一面倒「必撿」：中過1000元...嚴重後果曝光

不到1成「短炒客」亂市　同業重砲回應「應重罰！」

討論萊豬入校提柯文哲「不該歧視性立法」　范雲、高虹安互嗆

35歲韓女星疑輕生「明天就要過生日」！　曾主持SJ活動同台銀赫…粉絲都愛她

世新大學社心系主張結合地方社區文化特色　落實媒體近用

快訊／朝陽科大大貨車「墜5m山坡」！駕駛慘卡車頭　命危搶救中

追兇18年！陸日月山埋屍案偵破　廚房暗洞逮兇嫌

陳零九砸重金下跪求婚！　「女方身份曝光」竟不是8年女友呼呼

愛琴海強震81死　3歲女童「活埋瓦礫堆65小時」奇蹟獲救！

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

生活熱門新聞

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

外送小火鍋「秒變全公司笑柄」！千人羨慕炸

只壞2盞燈？校友1分鐘曝真實有多黑

買2張坐票！老伯逼讓座「年輕人有錢就是老大」

心疼女大生父母　醫540字批廢死

只要「4步驟」！刪除LINE聊天室上方廣告　

今變天越晚越冷！閃電亂走打轉中「若較靠近天氣差」

28K女友想簽志願役！60K男：別想不開阿

「把拔，女兒想你了…」妻心痛喊話朱冠甍

快訊／再增5例境外移入！

他每天水果！身體出現「這毛病」

買早餐錢不夠！店家拒絕退餐　網全讚爆

更多熱門

相關新聞

女大生父母認屍崩潰腿軟…下午將重回「棄屍地點」招魂！

女大生父母認屍崩潰腿軟…下午將重回「棄屍地點」招魂！

台南長榮大學馬來西亞24歲鍾姓女大生10月28日從學校離開時，遭28歲兇嫌梁育誌以麻繩擄上車性侵後殺害，棄屍於高雄阿蓮山區，被人發現時全身上下更只穿著一件內褲，震驚社會！鍾女父母接獲愛女死訊後，心碎前來台灣認屍。據了解，鍾女父母將於2日下午前往事故地點進行招魂，要將女兒帶回家。

奪命路只壞2盞燈…男大生轟黃偉哲：說謊！

奪命路只壞2盞燈…男大生轟黃偉哲：說謊！

存款100萬想投資ETF！內行推這樣買

存款100萬想投資ETF！內行推這樣買

10月南二都交易量下修逾8%　業者怨「沒成屋賣」

10月南二都交易量下修逾8%　業者怨「沒成屋賣」

「該亮的路燈沒有亮，一定究責」黃偉哲再道歉

「該亮的路燈沒有亮，一定究責」黃偉哲再道歉

關鍵字：

長榮大學女大生命案阿蓮偏僻高雄PTT

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

魏如萱彩排一半「2小孩突跑到台前」

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

單親媽窮到剩28元！1通電話秒變年收6億CEO

Sandy「金鐘獎盃放地上」掀戰！

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

潘逸安嫩妻「爆乳白紗」太犯規！　籌辦婚禮累翻：瘦到39公斤了

更多

最夯影音

更多
長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」
回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面