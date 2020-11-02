女大生棄屍點「國1、台17都沒經過」　高雄人也沒概念：像異世界

▲長榮女大生遇害的「黑暗便道」附近都是稻田，且晚上燈光昏暗，相當危險。（合成圖／記者林悅翻攝、翻攝Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

震驚台灣與馬來西亞的長榮女大生命案，兇手最後棄屍於高雄阿蓮山區，就有高雄網友在PTT的Gossiping板上發文，指出阿蓮區是舊高雄縣，也是「國道1往北會看到告示牌、但幾乎不會經過的地區」，忍不住問卦「阿蓮關廟歸仁那塊本來就很像異世界吧？」話題讓許多人都很有共鳴，「不講根本不知道在台南。」

這位網友文中表示自己是高雄人，指出阿蓮區是舊高雄縣，開國道一號往北雖然會看到阿蓮的告示牌，但幾乎算是不會經過，接著列出「國道一從南往北，會經過高雄市、岡山、路竹、仁德……等等」、「台17則是高雄、梓官、彌陀、永安、茄萣、湖內、台南市……等等。」

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原PO說，大部分南部人對這2條經過的行政區都比較有概念，但因為國一和台17幾乎算是不會經過阿蓮區，所以雖然身為高雄人，他卻對阿蓮區到底長什麼樣子完全沒概念。除了阿蓮，他認為「歸仁」和「關廟」也是常聽到南部人會提到，但他完全不會有機會去那邊辦公或是經過的地方。

▲女大生遭害，嫌犯移送地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

他忍不住發問「有人也是高雄台南人，也是把國道一和海線公路不會經過的地方看成異世界的嗎？」話題讓不少人馬上有同感，「之前從台南騎到阿蓮，有段路真的有點刺激」、「晚上騎經過大崗山腳下，兩邊都沒燈超刺激」、「市中心機能真的啵棒，但命案那邊根本鳥不生蛋。」

還有網友紛紛留言表示，雖然國三會經過阿蓮，但當地真的很偏僻，「就要往山區或當地人會去的地方啊，我奶奶家在那邊，會經過的大都觀光客吧，主要是去旗山」、「沒便利商店真的算稀有了」、「嗯……阿蓮除了要去大崗山才會特別跑去，不然根本不會經過」、「阿蓮路竹都很偏僻，路竹有台1經過好一些」、「田寮有月世界跟土雞城，假日人比阿蓮多很多。」