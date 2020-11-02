美國大選前夕　吳釗燮報告台美關係避談押寶

▲拜登、蔡英文、川普。（圖／路透、記者李毓康攝、路透）

記者徐政璿／台北報導

美國大選將於4日（當地時間3日）登場，外界質疑民進黨政府單方面押寶川普（Donald Trump）連任，一旦川普落選後果堪憂。不過，外交部強調，台美關係一向緊密友好，未來不論美國誰執政，政府都將在既有良好基礎上，與美方攜手合作，期盼台美關係能再創新猷。

因應美國大選，立法院外交及國防委員會邀請外交部部長2日報告「台美關係之現況與未來發展」，並備質詢。

根據外交部送交立法院的書面報告，首先點出台美關係是我國對外關係中最重要之一環，在我國沒有邦交之國家中，只有美國制訂《台灣關係法》（Taiwan Relations Act, TRA）作為推動雙方實質關係之法律依據 。

報告提及，近年來，台美關係在穩固互信基礎上持續發展，維持蓬勃密切互動，包括更具策略性的區域安全合作、更廣泛的經貿往來及更堅實的互信，諸如台美高層互訪屢創先例，乃至於美國政府恪守《台灣關係法》及「六項保證」，自總統蔡英文就任以來，美方已九度宣布對台軍售。

報告指出，今年美國通過《台北法案》支持台灣國際參與；面對新冠疫情，外交部也與AIT共同發表「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，就快篩檢驗試劑的研發、疫苗及藥品的研究與生產等進行合作。

報告也提到，藉由台美印太民主治理諮商機制，台美將持續合作，運用台灣在促進宗教自由、婦女經濟賦權、打擊網路假訊息散布、透明政府及公正選舉的成就，展現民主價值的核心，維護自由開放的印太區域。

最後，外交部強調，台美關係一向友好，近年來在雙方努力下，關係更加堅實穩固，本年亦在各項領域達致豐碩成果，展望未來，無論美國大選結果是共和黨或民主黨執政，外交部都將持續在既有良好基礎上，與美方攜手合作。

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