女大生父母認屍崩潰腿軟…下午將重回「棄屍地點」招魂！帶愛女回家

▲馬來西亞女大生父母2日下午將在警方的陪同下前往棄屍地點招魂。（圖／記者許宥孺、吳奕靖攝）

記者黃子倩、戴若涵／台南報導

台南長榮大學馬來西亞24歲鍾姓女大生10月28日從學校離開時，遭28歲兇嫌梁育誌以麻繩擄上車性侵後殺害，棄屍於高雄阿蓮山區，被人發現時全身上下更只穿著一件內褲，震驚社會！鍾女父母接獲愛女死訊後，心碎前來台灣認屍。據了解，鍾女父母將於2日下午前往棄屍地點進行招魂，要將女兒帶回家。

鍾女父母接獲消息後，連忙搭乘1日下午2時35分從吉隆坡出發，晚間7時15分抵台的班機來台，並前往高雄殯儀館認屍，為了因應中央疫情指揮中心也採取「外交泡泡」模式，免去鍾女父母居家檢疫14天的規定，2人預計在台灣停留3天。

鍾父在馬來西亞受訪時，心碎表示，這是他第一次來台灣，也是最後一次來台，鍾母則說，希望兇嫌一命賠一命。2日凌晨2人感到高雄殯儀館認屍，鍾母下車時便情緒激動，走路搖晃需要他人攙扶，殯儀館人員更透露，鍾母看見女兒遺體崩潰跌坐在地，不斷哭喊女兒名字，場面令人鼻酸。

據了解，鍾女父母2日低調外出，預計下午1時45分將從防疫旅館出發歸仁分局，並在警方的陪同下到棄屍地點進行招魂儀式，要將寶貝女兒帶回馬來西亞。

回顧整起事發經過，梁男10月28日晚間近9時見到落單的鍾女經過案發地點，便拿出預藏的麻繩，從後方緊緊勒住鍾女頸部，並將人擄走，梁男供稱，上車時鍾女還有心跳，載往他處時才發現對方已身亡，他在台南、高雄等地亂繞19小時，最後在高雄大崗山一處山溝棄屍。梁男在檢警調查時，坦承先性侵後殺人，目前全案依照強制性交、殺人、遺棄屍體等罪前偵辦中。

▲女大生與父母的最後合照。（圖／東森新聞）

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