北市成亞洲第一！同志遊行前夕　柯文哲簽署加入「國際彩虹城市網絡」

▲台北市長柯文哲 。（圖／台北市社會局提供）

記者袁茵／台北報導

同志大遊行將於31日在北市登場，台北市社會局27日宣布，台灣率亞洲之先成為第一個同志婚姻合法化的國家後，台北市長柯文哲也簽署加入國際彩虹城市網絡（Rainbow Cities Network，簡稱RCN），經過RCN會員表決後，認同台北市政府對性別平等政策推動的努力，讓台北市成為國際間第31個會員城市，同時也是亞洲第一個加入該國際組織的城市。

台北市社會局介紹，RCN於2012年由荷蘭政府倡議成立，以城市為主體，由共同參與城市之市長或副市長簽署「瞭解備忘錄」（Memorandum of Understanding, MOU），既有16個國家（現以歐洲為主）共計30個城市會員，目的在於促進各國地方政府之間相互交流經驗並協力合作，發展推動各項實質保障LGBTI社群的行政措施，以去除社會對LGBTI社群的歧視，積極保障其基本權益。

台北市社會局提到，此次申請入會作業由性別平等辦公室和台北市民政局共同主導，性別平等辦公室多年來陪伴市府局處推出各種保障同志權益的措施，例如同婚立法前，市府員工可依註記申請家庭照顧假、喪假、婚假及陪產假；強化同志伴侶醫療代理權；修改社會住宅出租辦法納入同性伴侶，LGBT友善職場等，皆為全國首創。

台北市社會局指出，而北市民政局在市府長期擔任同志業務窗口，成立全國第一個同志業務聯繫會報、辦理同性伴侶註記及核發伴侶證、連續20年舉辦同志公民活動，並提供同志遊行相關資源協助。尤其2015年主動向司法院聲請同婚釋憲，並親上憲法法庭爭取同性結婚權利，促成我國去年完成同婚立法。市府的相關友善政策，也讓RCN很快接受台北市政府提出的入會申請。

另外，為響應月底的同志大遊行，北市民政局同時也推出2020同志公民活動「來～我跟你說—晚輩圖產生器」，藉由活潑貼圖及暖心問候語製作讓長輩感受同志兒女的關心。而北市觀傳局則於市府前廣場繪製「彩虹起跑線」地景，並規劃設計「彩虹觀光巴士Tour」（即日起至10月30日）與「Color Taipei彩虹燈光投影秀」（10月29日至31日），編製「乘著彩虹去旅行」同志景點介紹手冊與台北旅遊網「台北必遊」主題遊程。

此外，31日將登場的同志大遊行起點及終點，均位於市府前廣場，主辦單位規劃了彩虹市集，預計將有超過80個友善店家及NGO攤位共襄盛舉。

彩虹城市網路 城市名單：

1 Aarhus(Denmark) 奧胡斯(丹麥)

2 Amsterdam(Netherlands) 阿姆斯特丹(荷蘭)

3 Barcelona (Spain) 巴塞隆納(西班牙)

4 Bergen (Norway) 卑爾根(挪威)

5 Berlin (Germany) 柏林(德國)

6 Bern (Switzerland) 伯恩(瑞士)

7 Bruges (Belgium) 布魯日(比利時)

8 Brussels Capital Region (Belgium) 布魯塞爾-首都大區(比利時)

9 City of Reykjavík(Ísland) 雷克雅維克(冰島)

10 Cologne (Germany) 科隆(德國)

11 Cork(Ireland) 科克(愛爾蘭)

12 Esch-sur Alzette (Luxembourg) 阿爾澤特河畔埃施(盧森堡)

13 Frankfurt am Main(Germany) 法蘭克福(德國)

14 Geneva (Switzerland) 日內瓦(瑞士)

15 Ghent (Belgium) 根特(比利時)

16 Hamburg (Germany) 漢堡(德國)

17 Hanover (Germany) 漢若威(德國)

18 Kotor (Montenegro) 柯托爾(蒙特內哥羅共和國)

19 Leuven (Belgium) 魯汶(比利時)

20 Ljubljana (Slovenia) 盧比安納(斯洛維尼亞)

21 Mannheim (Germany) 曼海姆(德國)

22 Mexico City (Mexico) 墨西哥市(墨西哥)

23 Munich (Germany) 慕尼黑(德國)

24 Nuremberg (Germany) 紐倫堡(德國)

25 Oslo (Norway) 奧斯陸(挪威)

26 Paris (France) 巴黎(法國)

27 Rotterdam (Netherlands) 鹿特丹(荷蘭)

28 São Paulo (Brazil) 聖保羅(巴西)

29 Vienna (Austria) 維也納(奧地利)

30 Zurich (Switzerland) 蘇黎世(瑞士)

其他人也看了這些...

►中天新聞台換照聽證會 NCC「8大疑問」完整看

►蔡衍明：我站出來捍衛中天尊嚴、讓年輕人了解我

►蔡衍明稱「受屈辱」：中天要關都沒其他新聞台報耶

更多熱門新聞...

►批NCC無權撤照！中天自提4位鑑定人 質疑公器私用、裁罰不公

►「NCC別變髒兮兮！」江啟臣談中天換照 要蘇貞昌解釋總統府密件

►蘇貞昌：不應該干涉NCC 委員都學有專精會公正審理中天換照

►振興一下我們的美麗