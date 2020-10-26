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中天換照　柯文哲主張新聞自由：我們舔的是一個普世價值　

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▲▼柯文哲出席「設市百年系列活動-外國駐華使節導覽紀念展暨交流活動」。（圖／記者黃國霖攝）

▲柯文哲出席「設市百年系列活動-外國駐華使節導覽紀念展暨交流活動」。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

中天新聞台換照風波延燒，台北市長柯文哲日前表態若中天被因為政治審判關台會出來聲援，對此，曾為最大柯粉的「館長」陳之漢表示很失望，而柯文哲26日也再度表示，他不是聲援中天，而是主張新聞自由，他沒理由去舔一個特定的媒體。

中天新聞台6年執照將在今年12月11日到期，國家通訊傳播委員會（NCC）為此進行史上第一次「換照聽證會」；過去曾在凱道舉辦「反紅媒」遊行的館長陳之漢25日坦言，對柯文哲表態聲援中天新聞台很失望。

柯文哲哲26日下午出席與外國駐華使節導覽紀念展暨交流活動，並且接受媒體聯訪。針對館長等言論，柯文哲說，要搞清楚，「我們不是聲援中天，是主張新聞自由，是一種社會公平正義。我們當然反紅媒，但也反對綠媒啊！」但他主張新聞自由、依法行政，「你說我們是不是舔中天？奇怪，我們沒理由去舔一個特定媒體，我們舔的是一個普世價值。

對於有媒體詢問有沒有看26日上午的NCC聽證會，柯文哲說，「我怎麼有時間去看」。至於回去會不會看，柯文哲也表示，「你以為我們市長每天沒事⋯都是幕僚給摘要看一下而已。」

柯文哲過去曾說「紅媒是扣帽子」，有關「紅媒」是指誰的問題，柯文哲回應，「不是，你要扣人家帽子，你要有證據。我再講一遍，我們是支持新聞自由，支持依法行政，支持一個公平正義，通常你要講人家、扣人家紅帽子要有證據 ，這事情就是公平就好，我們沒理由去支持特定媒體，這沒道理啊！」

另外，關於外界認為聽證會主持人過去有「反旺中」背景，質疑立場偏頗，柯文哲認為，主辦單位要注意迴避原則，如果過程中有瑕疵存在，不論判決出來結果，都會引來別人懷疑，所以要求依法行政、公開公正。

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