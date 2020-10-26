驚見「WJ Ko」留言談大巨蛋　柯文哲證實是本人：我來善後的

▲柯文哲出席「設市百年系列活動-外國駐華使節導覽紀念展暨交流活動」。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

有媒體23日發表社論，談及大巨蛋原本被台北市長柯文哲視為「五大弊案」之首弊，然而歷經5年多卻變成了「政績」，結果有疑似是柯文哲的本人帳號在底下留言回擊。對此，柯文哲26日受訪時間接坦承就是他留言的，「大巨蛋不會有人當政績，我是來善後的！」

《聯合新聞網》23日發表一篇名為「大巨蛋沉睡五年醒來，竟從弊案變政績」的社論，談及柯文哲22日於施政報告中，預告大巨蛋可望在2021年底完工，但回想5年前柯文哲剛上任時，大巨蛋是他積極追打的「五大弊案」之首弊，甚至勒令遠雄停工，5年後卻又變成「重要政績」。

到了25日，這篇社論底下出現一名「WJ Ko」網友留言，提及「我沒有把大巨蛋當作是一個政績，我只是善後而已」、「大巨蛋是不按圖施工被停工的，也就是說在當時他是一個超級大違建。那麼就有一個問題，這麼大的建築從一開始完全不按圖施工，這是怎麼一回事？」

柯文哲26日下午出席與外國駐華使節導覽紀念展暨交流活動，並且接受媒體聯訪。被問到是不是有在聯合報社論底下親自留言？柯文哲先詢問「你覺得咧？是我講話口氣嗎？」在場媒體回應「我覺得是啊」、「很像」。

柯文哲表示，媒體作為社會第四權可以講很多話，有權利批評別人，但如果有講不對的地方，「我們也有權利上去講。」

隨後，有媒體追問怎麼有時間上去留言？柯文哲強調，沒人會把大巨蛋當「政績」，大巨蛋對他來講是「善後」，既然事情發生了就要處理，要拆就拆，不然就是要弄好，弄好就要安全可以講得過去，「什麼五大弊案，那個就是⋯老實講過程都很怪，這幾年來我們要把它整理好，大巨蛋沒人會把它當政績，我是來善後的，這不是我造成的！」

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▼柯文哲本人在聯合報社論底下留言談大巨蛋 。（圖／翻攝自聯合報臉書）