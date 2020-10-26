民調又墊底！柯文哲：我的問題自己處理就好　與台北市無關

▲柯文哲出席「設市百年系列活動-外國駐華使節導覽紀念展暨交流活動」。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

日前多項民調指出，台北市長柯文哲民調低迷，而《美麗島電子報》最新民調顯示，2024總統可能人選的10月民眾信任指數中，新北市長侯友宜居冠，柯文哲則位居最後。柯文哲26日表示，滿意度不好，他自己會處理，「我自己問題，我自己處理就好。」

美麗島電子報民調指出，2024總統可能人選10月的民眾信任指數，侯友宜71.9%、賴清德58.7%、鄭文燦58.0％、朱立倫53.5％和柯文哲45.9％。

柯文哲26日下午出席與外國駐華使節導覽紀念展暨交流活動，並且接受媒體聯訪。針對民調墊底，柯文哲說，「這也沒有什麼，這是這樣啦！不論民調怎樣，台北市客觀指標都是遙遙領先，且領先幅度還在擴大。不過是這樣啦！客觀指標一回事，主觀感覺一回事，這是對我個人滿意度不好，但對台北市市政沒什麼影響，對我個人滿意度不好，那我自己要處理，這是我自己的問題，自己處理就好。」

媒體追問，可是侯友宜民調很高，柯文哲說，「這有什麼？考試一定會有第一名跟最後一名，這有什麼奇怪的？」

被問到之前曾說過產品有週期性，那「柯文哲」這產品會不會有天像iPhone 12一樣大賣？柯文哲說，「我怎麼會曉得，iPhone每次都增加一點點功能，然後一直賣一直賣⋯實在是⋯」

至於「柯文哲」的功能會不會再增加？柯文哲表示，「一定會的啊！」

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