嬰屍當成「廚餘」狠丟西門町！新加坡情侶神隱1年↑　甜蜜現況曝光

【订户专享·Shin Min Daily News 新明日报今日新闻】1年8个月前涉在台北弃婴的狮城情侣，男方昨（10月24日）在社交媒体贴文宣布，在酒店向女友求婚成功，男方父亲今早受访证实，两人已在外同居。 ------------------ 获取准确信息，守护你我他。订阅三大华文报数码版，首3个月每月只需$0.99，详情请浏览：zbsub.sg/news 由 Lianhe Zaobao 联合早报發佈於 2020年10月25日 星期日

記者吳美依／綜合報導

新加坡一對情侶去年2月來到台灣旅遊時，將女方剛產下的女嬰裝入黑色塑膠袋，丟棄在西門町一帶的廚餘桶內，孩子被發現時已經喪命。2人回國後銷聲匿跡，時隔1年8個月，男方24日在Instagram上貼出照片，宣布「求婚成功」，對象就是涉案女友。

綜合《聯合早報》、《中國報》等外媒報導，王男與郭女依偎在一起，站在飯店雙人床邊合影，潔白床鋪上用粉紅花瓣排出愛心，旁邊還有氣球與可愛玩偶，看起來相當甜蜜。另外，在友人最近分享的慶生照片中，女方看起來豐腴許多，腹部微凸，被外界揣測又懷孕了。

王男父親接受《新明日報》採訪時透露，自從棄嬰事件以後，兒子就搬走了，「他們現在應該在外面租房子居住，兒子偶爾會帶女友回來看看我們兩老，但我也已經很久沒看到他了」。他對於求婚與疑似懷孕都不知情，但若屬實，將會獻上祝福，「如果他們真的打算結婚，我會祝福的，畢竟是親生兒子，做錯事我還是會原諒他」。

但是，女方父親被問及此事時，一臉無奈，不願多說。鄰居透露，最後一次見到郭女已經是1年多前。

新北市新店區去年驚爆「廚餘嬰屍案」，一間環保回收公司的員工在整理時，發現廚餘桶內竟有一個黑色塑膠袋，裡頭裝著女嬰屍體，立刻報警。儘管警方調閱監視器，鎖定這一對星國情侶，也透過法醫檢定、血跡鑑定等方式，判定兇手就是嬰孩的親生父母，也屢次透過星國媒體傳話，希望2人來台協助調查，但王男和郭女返國以後就神隱消失。

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