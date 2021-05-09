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他外送2杯飲料...到定點發現在「荒蕪公墓」　嚇傻：誰點的舉手

▲墓地,公墓。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲外送員抵達目的地發現是一處墓地。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

得益於科技的進步，外送行業在世界各地已經相當普遍，卻也因此產生許多趣聞。一名泰國的外送員接到訂單後，照著地圖的路線送餐，沒想到底達目的地後，竟然是一處公墓，他便馬上拍攝抖音影片紀錄，並當場幽默地說道「誰點的餐點，請舉手」，影片上傳後短短3天便吸引超過67萬次的點閱。

綜合外媒報導，這名外送員名為 boy chainat ，一日接收到2杯飲料的外送單，照著導航路線走最終竟然跑到了一處公墓，而撥打電話買家也沒有接通，才會拍下影片。影片中可以看見，boy chainat 身處在一片綠油油的地方，仔細一看竟是一處公墓，讓他直搖頭並無奈地笑了一笑。

據報導，最後 boy chainat 還是順利地將飲料送至顧客手上，距離墓地只有約300公尺的距離，順利解決了這場驚魂事件。

雖然拜科技進步所賜，現在要去哪只有連上導航都不是難事，卻也因為定位錯誤問題，常常讓用路人發生悲劇。據本站報導《跟著導航走...大學生情侶半夜雙載衝進稻田！陷爛泥半小時好糗》，一對大一學生情侶要從烏日區共騎機車要回去霧峰宿舍，不料竟被導航帶進漆黑的田間小路，連人帶車衝進稻田，人車陷入爛泥巴，加上機車重，2人搬不動，人車陷在爛泥至少半小時。

@boychainat

หลุมไหนสั่ง ยกมือหน่อยย เอออะ ทั้งในน้ำ บนเรือ. อันนี้........ อย่าหาทำเด้อ ดีนะกลางวัน. ##ตามgps ##ส่งอาหาร ##แพนด้า ##ลายแมน

♬ เสียงต้นฉบับ - Boy Sittichai Muangn
 
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