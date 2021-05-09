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新冠確診男出院！回家的路只剩「50公尺」　倒地死在鄰居家門前

▲▼泰國新冠肺炎疫情。（圖／路透）

▲泰國發生一名新冠肺炎確診男子，出院後卻死在鄰居家門前的案例。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

泰國新冠肺炎疫情進入4月以後，情勢逐漸險峻，將近1個月每日新增病例都在1000例以上，近期在泰國有一名62歲的男子確診新冠肺炎後入院治療，日前出院返家，就在距離自家只剩50公尺處倒地死亡，死在鄰居的家門前。

根據泰媒報導，這起事件發生在曼谷，這名62歲男子因為新冠確診入院，經過治療後由醫生允許回家，7日上午5時醫院還幫忙叫了計程車送他回家。當地的監視器影像顯示，他正常下車走進了巷子裡，然後在做在鄰居家門口回家，然後就失去意識倒地。

該事件引起小巷內居民恐慌，擔憂這名男子的遺體還攜帶病毒，因為他入院治療時間不滿14天，之後民眾聯繫基金會來收屍、消毒。

▲▼泰國新冠肺炎疫情。（圖／路透）

▲該名確診男子進入巷子之後，就死在鄰居家門口。（圖／路透）

該名男子的家人對於醫院放任他獨自回家感到相當不滿，而且也對於醫院治療未滿14天感到相當疑惑，他們正在等待驗屍報告，釐清真正的死因。

不過醫院方面回應表示，死者生前一切正常，所有治療皆按照程序進行，出院前曾做過一次肺部檢查，結果顯示正常，所以就讓他出院回家休養，自篩檢日算起，治療時間也滿14天，院方也不知道死亡原因，醫院根據衛生部要求為他治療新冠肺炎。

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