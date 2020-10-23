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川普緊咬電郵門、拜登轟防疫！　總統辯論最終交鋒一次看

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記者吳美依／綜合報導

美國總統大選最終場辯論於美東時間22日晚間10時40分左右（台灣時間23日上午10時40分）結束。川普打出經濟牌，猛攻拜登電郵門事件；拜登反擊總統納稅疑雲，抨擊其防疫不力。CNN、《路透社》報導，雖然與上次相比，場面溫和許多，也展開許多實質性討論，但2名候選人仍持續發動人身攻擊，互相交火。

▲▼2020美國總統大選,辯論會,川普,拜登,共和黨,民主黨。（組圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統大選最後一場辯論會落幕，川普與拜登依然持續互相攻擊。（組圖／達志影像／美聯社）

川普上次頻頻擾亂辯論，遭到廣泛批評，他這次採取較為溫和的基調，一開始發言前還先問過主持人，但後來又數度插嘴，遭到制止。拜登聽見無法認同的言論時，不斷搖頭苦笑，有一次甚至批評川普說的話是「廢話」，直呼「放過我吧」。

新冠肺炎與防疫

主持人維爾克（Kristen Welker）首先詢問，2名候選人將如何領導國家度過下一階段的疫情。

川普堅稱初期防疫行動正確，甚至為此關閉全球最大經濟體，如今不僅死亡率下降，疫情也即將結束，「它將會不見的」。他一開始透露，疫苗幾周內就會問世，稍晚被追問後改口說，「這不是一個保證，但我認為（疫苗）將在今年底前問世」。

川普指出，拜登持續談論封鎖，但人民因為經濟停擺而失去工作、走上絕路，強調「疫情不會比問題本身更糟」、「我們不能保持國家關閉」。

拜登批評，川普在疫情初期隱匿嚴重性，至今仍缺乏完整的「清楚政策」，「想想總統在1月就知道，卻沒有告訴美國人的事情。他知道這有多危險，卻不告訴我們，他說不願讓美國人恐慌，他才恐慌」。

拜登表示，如果由他的政府領導防疫，將鼓勵全民戴口罩、推動快速檢測、設立全國性防疫標準並制定相關經濟措施，終止這一場「悲劇」，「任何必須為如此多條生命負責的人都不適合繼續當總統」。但是，川普立刻反駁，「我會負起全責，但它（病毒）到美國來不是我的錯，是中國的錯」。

▲▼川普和拜登在最終場的總統競選辯論。（圖／路透）

▲川普數度想要把焦點拉到「電郵門」，拜登也質問稅收疑雲。（圖／路透）

國安與外交

拜登表示，如果他當選，任何涉入美國大選的國家都將因侵犯美國主權而「付出代價」，直接點名中國、伊朗與俄羅斯，並質疑總統對此保持緘默。但是，川普立刻反駁與俄羅斯親近的指控，強調沒有人面對莫斯科時比他更強硬，堅稱沒有從中國、烏克蘭與俄羅斯拿錢。

在對中政策上，拜登表示將在經濟上打擊中國，要求北京「必須按照（國際）規則走」。川普提到農民紓困法案，宣稱中國正在付款，儘管一度被拜登反駁「是納稅人的錢」，卻立刻回應「那不叫納稅人的錢，那叫中國」，並批評歐巴馬政府從未跟中國收費。

在北韓與核武問題上，拜登批評川金會是把北韓威脅「合法化」，指控川普與「暴徒」交好。他說，除非金正恩同意削減核武計畫，否則安排會面。川普主張，與各國領導人保持良好關係是一件好事。

醫療健保

主持人提問，若最高法院推翻「歐巴馬健保」（Obamacare），2名候選人將如何應對。

川普表示，他希望最高法院廢除造成負擔的歐巴馬健保，「歐巴馬健保不好，我們要做的是終止它」。他也批評拜登從政47年來「什麼也沒做」，是個「典型政客」，如今試圖「社會化醫療」（socialized medicine），意指由政府提供全民醫療與健保。

拜登表示，他將擴大歐巴馬健保覆蓋範圍，在現行制度加上公營選項，使得更多人能夠負擔，稱此計畫是「拜登健保」（Bidencare）。他強調支持私人保險，「健保不是特權，而是人權」、「每個人都應該有權利享有負擔得起的健保」，並反駁推動「社會化醫療」的說法。

▲▼川普&拜登在總統競選辯論最終場。（圖／路透）

▲外媒指出，川普與拜登在這場辯論會上開始發展出實質性討論。（圖／路透）

移民與種族

拜登指出，美國存在「體制性的種族主義」，批評川普不僅讓美國平等精神倒退，還是「現代史上最種族主義的總統之一」，在每一場相關紛爭中，都「把事情弄得更糟」。

川普自誇其政府替非裔族群做出的貢獻，甚至表示，自從林肯總統以後，沒有人替非裔族群貢獻得比他更多，「我是這個房間裡最不種族主義的人」。

拜登談到移民議題時，批評川普的邊境政策迫使成千上萬移民兒童與家人分開，是「違背一個國家應有的理念」的「犯罪」行為。

川普反批，拜登在位時期什麼也沒做，只是把移民兒童關進「籠子」裡。他表示，其政府正在努力協助這些家庭團聚，但又宣稱，許多孩童沒有家長陪同，而是透過幫派或毒梟入境，談到非法移民訴訟時甚至表示，「我很討厭這麼說，但只有那些智商最低的人才會回來（出庭）」。

氣候變遷

主持人詢問，2位候選人將如何兼顧環保與經濟。

川普表示，在其政府的領導之下，美國的空氣與水質都達到史上最乾淨，二氧化碳排放量也降至35年來新低，而拜登的環境政策不僅是「經濟災難」，甚至會毀了國家。他認為《巴黎協定》開支太大，非常不公平。

拜登支持從化石燃料轉向可再生能源，宣稱其環保政策不僅能夠讓環境更乾淨，還能夠創造數百萬工作機會。他回應不利經濟的批評時說，「他（川普）談論每件事情都在斷章取義。我們必須朝向0排放邁進」。

川普也提起開採頁岩油的壓裂法（fracking），宣稱拜登支持這個做法，還有影片做證。拜登對此反駁，要求川普「把影片放到你的網站上」，強調自己反對壓裂法。

▲▼美國總統大選最終辯論會場。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統大選最終辯論會距離大選不到2周，雙方交鋒成為全球矚目焦點。（圖／達志影像／美聯社）

領導力

主持人詢問，2位領導人在就職典禮上，將對於未投票給自己的選民說些什麼。

川普誓言重建國家，「我們正走在通往成功的道路上……必須讓我們的國家完全成功，就像瘟疫（指新冠肺炎）從中國傳入之前一樣」。他強調，疫情爆發之前，非裔、拉丁裔、女性、亞裔等族群的失業率都達到最低，指控拜登試圖提高稅收，制定法律規範所有事情。

拜登表示，他若當選就將成為「代表全民」的美國總統，替人民帶來希望、尊嚴與機會，喊話與國民一起茁壯經濟，而且是由乾淨能源與數百萬工作所驅動，「我會給你們希望，我們將會前進。我們將會選擇科學而非虛幻，希望而非恐懼……因為我們擁有很多機會，讓事情變得更好」。

川普納稅與拜登電郵門爭議

辯論期間，川普多次試圖把議題焦點轉往拜登次子「電郵門」事件，拜登也把矛頭指向川普的納稅疑雲。

川普批評拜登是「貪腐政策」指控其家族收取外國資金，過上好生活，要求對方立刻給出解釋。他形容「電郵門」關鍵物證是「來自地獄的筆電」，「你的意思是說，那個筆電是另一場俄羅斯、俄羅斯、俄羅斯騙局？」

拜登堅定反駁不道德情事，堅稱「我此生沒有從外國收取一毛錢」，也反控川普在中國從商且擁有祕密帳戶，甚至在國內逃漏稅，要求公開納稅申報單。但是，川普對此表示，他只是「預付了幾百萬美元稅金」。

►更新／美選最終辯論會落幕！川普高喊「成功」　拜登承諾代表全民

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