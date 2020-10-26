拜登又失言！造勢轟川普支持者是「笨蛋」　隻字未提電郵門

▲美國民主黨總統候選人拜登24日直批川普支持者是「笨蛋」。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）近日被次子杭特「電郵門」醜聞纏身，如今又添一筆「失言」紀錄，24日在賓州造勢時，竟稱總統川普的支持者是一群「笨蛋」（chumps）。

綜合《美聯社》、《紐約郵報》報導，拜登在巴克郡（Bucks County）社區大學的停車場舉行露天造勢，支持者們駕駛130輛左右的汽車停放於此，坐在車上參與活動，遵守社交距離。此時，一群川普支持者也在附近另一處停車場聚集，駕駛懸掛美國國旗的貨車與休旅車，大按喇叭，試圖干擾，嘈鬧聲透過擴音器不斷傳來。

拜登致詞時表示，「我將為了支持者努力工作，對於那些不支持我的人也是如此，包括那些拿著麥克風的笨蛋」，指涉附近的川普支持者。他批評總統是「我們所知唯一一位從外國來源賺錢的總統」，但沒有提其自己陷入的醜聞。

▲拜登在巴克郡社區大學停車場舉行露天造勢，卻被川普嘲弄支持者車輛沒有保持社交距離。（圖／路透）

川普在北卡羅來納州蘭伯頓（Lumberton）造勢時，大肆嘲弄了拜登舉辦的活動，因為其支持者大多坐在車內聆聽演說，開玩笑說那些車輛「都靠得太近了，它們（車輛）沒有保持社交距離」

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