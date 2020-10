更新／美選最終辯論會登場！　川普嗆歐巴馬政府「留給我爛攤子」

記者吳美依/綜合報導

美國總統大選最終場辯論會將於美東時間22日晚間9時(台灣時間23日上午9時)登場。2名候選人將來到田納西州納希維爾(Nashville)貝爾蒙特大學(Belmont University),進行選前最後攻防。

【0945】

主持人接著邀請2位候選人談論更廣泛的對中政策。

拜登表示,他將要求中國的經濟政策「必須按照(國際)規則走」

川普卻說,這一題根本不用回答,試圖把焦點再度轉向「電郵門」事件,卻被主持人阻止。他接著提起自己撥款資助農夫,且中國正在中國正在付款。

此時,拜登卻冷笑說,「那是納稅人的錢」。川普聽了以後楞主傻眼,「什麼?那不叫納稅人的錢,那叫中國」,批評拜登從未跟中國收費。

【0935】

拜登談及「電郵門」事件,宣稱沒有任何事情是不道德的,川普才是唯一一個在中國賺錢的人。川普卻直指拜登家族透過拜登在國外賺錢,且拜登也拿了好處,「你過得很好,到處都是你的房子」。

【0927】

辯論會接著談到「國家安全」問題。拜登表示,如果當選,任何國家涉入美國大選的國家都會因為侵犯美國主權而「付出代價」,並且質疑川普對此保持緘默。

川普直攻拜登「電郵門」,批評對方收取俄羅斯的資金,要求立刻給出解釋。他自稱沒有在中國、烏克蘭與俄羅斯賺錢,但拜登卻這麼做了,「你才是大人物,喬,這是怎麼一回事,太可怕了!」

拜登表示,他從未收過國外一毛錢,攻擊川普在中國從商且擁有祕密帳戶,甚至在國內逃漏稅。拜登也要求川普公開納稅申報單,「給我們看看,不要再胡鬧了」。但是,川普表示,他只是「預付了幾百萬美元稅金」。

【0925】

主持人提及川普先前批評防疫專家佛奇(Anthony Fauci)是「災難」一事,儘管他先淡化他與佛奇之間的分歧,但隨後批評他改變使用口罩的指導建議,「(佛奇)確實曾說,不用戴口罩,他確實說過,這不會演變成一個大問題,我想他應該是民主黨的吧。」

衛報表示,佛奇先前改變使用口罩的建議,因為口罩有助於限制無症狀、尚未出現症狀者傳播病毒;而依據佛奇的選民登記,他並不是民主黨人,屬於無黨籍人士。截至目前,在新冠議題主題辯論,川普說話10分20秒,拜登則是7分40秒。

【0921】

拜登對於疫苗問世的時間表示嚴重懷疑,並且攻擊川普是「排外主義者,但不是因為他關閉中國入境管道」。他也繼續攻擊川普隱匿疫情,「想想總統在1月就知道卻沒有告訴美國人的事情」。他知道這有多危險,卻不告訴我們,他不願意讓美國人恐慌,他才恐慌」。

川普回應,拜登一直談論封鎖,但民主黨把持的地區死亡率仍高,以幼子拜倫染疫康復一事為例,堅稱學生必須重返校園,必須重啟經濟,因為人們因經濟停擺而失去工作、自殺。他強調,「疫情不會比問題本身更糟」、「我們不能保持國家關閉」。

【0916】

拜登批評川普在疫情初期隱匿嚴重性,缺乏「清楚的政策」,且不願意為此負責,他還宣稱防疫的重點不在於關閉邊境,「「任何必須為如此多條生命負責的人都不適合繼續當總統」。川普立刻反駁,「我會負起全責,但它(病毒)到美國來不是我的錯,是中國的錯」。

【0912】

主持人維爾克首先詢問川普,總統將如何領導國家度過下一階段的疫情。

川普表示,他為了防疫關閉全球最大經濟體,如今不僅死亡率下降,且疫苗幾周內就會問世。他也提及自己曾經染疫且很快康復一事,宣稱自己已經免疫(immune),疫情即將結束。

拜登表示,疫情導致22萬美國人死亡,他批評川普政府至今仍沒有完整計畫,他誓言鼓勵全民戴口罩、快速檢測與設立全國性標準,並制定相關的經濟措施,終止這一場「悲劇」。

維爾克追問疫苗問世時間。川普卻又改口表示,「這不是一個保證,但我認為(疫苗)將在今年底之前問世」,儘管遭到進一步質疑,仍堅稱「我認為我的時間限比較精準」。

【0905】

目前第一夫人梅蘭妮亞已現身辯論會場,她戴著黑色口罩。

