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川普自封辯論會場「最不種族主義的人」：我跟大家都很好！

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記者吳美依／綜合報導

美國總統大選最終場辯論會宣告落幕，2名候選人針對疫情、健保與國安等6大焦點議題進行實質性討論。其中，總統川普談到種族議題時，自稱是「這個房間裡最不種族主義的人」。

▲美國總統川普在最終場辯論會。（圖／路透）

▲美國總統川普在最終場辯論會上表示，他是「這個房間裡最不種族主義的人」。（圖／路透）

根據《哈芬登郵報》，川普過去曾稱「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動是「仇恨象徵」，在推特上發表一段佛州支持者唱誦「白人力量」的影片，也曾抨擊非裔運動員行使《憲法第一修正案》的權利。主持人維爾克詢問總統，對於那些宣稱上述言論助長種族暴力的人，有什麼話想說。

川普坦承，他對於「黑人的命也是命」的第一印象是「可怕的事情」，並引述2015年3月示威中的反警言論，「就我與所有的人關係而言，我認為我與所有人的關係都很好。我是這個房間裡最不種族主義的人」。

▲《國家廣播公司新聞網》（NBC News）資深記者維爾克（Kristen Welker）主持美國總統大選最終場辯論會。（圖／路透）

▲維爾克（Kristen Welker）是1992年以來首位擔任總統辯論會主持人的非裔女性。（圖／路透）

威爾克不放棄，追問川普對於關注其言行的國民有什麼話想說。川普卻迴避問題，稱他「不知道要說什麼」，但人們可以對他發表任何言論，「這讓我很傷心，因為我是最不種族主義的人。我甚至無法看見觀眾，因為這裡很黑，但我不在乎觀眾有誰。我是這個房間裡最不種族主義的人」。

維爾克是《國家廣播公司新聞網》（NBC News）資深記者，成為1992年以來首位擔任總統辯論會主持人的非裔女性。她曾被川普批評「非常不公平」、「激進左派民主黨人」、「在很長的一段時間裡對我大聲提問，她不好」。

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