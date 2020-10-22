美國大選「名人富豪」要挺誰？　川普vs.拜登各界聲量一次看

▲美國總統倒數不到2周，川普與拜登各擁支持者。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國總統大選倒數不到2周，競選進入最後階段，除了政壇人物以外，演藝圈、體壇與各大組織的立場也引發外界關注，本文即整理出目前公開表態的名流與機構。

【挺川普／彭斯】

共和黨籍的川普與彭斯因政策立場相近，獲得基督教福音派、美國全國步槍協會（National Rifle Association）與反墮胎團體蘇珊．安東尼名單（Susan B. Anthony）的支持。另外，在媒體方面，也獲得《拉斯維加斯評論報》、《波士頓先驅報》與《猶太之聲》相挺。

在演藝圈方面，全球知名饒舌歌手五角（50 Cent）曾因稅務問題，在Instagram上發文要大家「投票給川普」，「我才不在乎川普不喜歡黑人」。

▲終極格鬥冠軍賽（UFC）總裁白大拿（Dana White）。（圖／達志影像／美聯社）

在體壇方面，終極格鬥冠軍賽總裁白大拿（Dana White）與川普有著多年交情。他2000年初期曾在川普的協助之下，重振綜合武術公司，今年2月與8月也分別出席總統在科羅拉多州的造勢大會與共和黨全國代表大會。

▲川普2019年把「總統自由勳章」授予前大聯盟洋基隊投手李維拉（Mariano Rivera）。（圖／達志影像／美聯社）

川普2019年9月把「總統自由勳章」授予前大聯盟洋基隊投手李維拉（Mariano Rivera），李維拉也時常在推特上大讚川普，「他在成為總統之前就是我的朋友……我很尊敬他做的事，而我相信他在為美國做最好的事」。前足球員華克（Herschel Walker）也與川普是多年朋友，8月出席共和黨全代會。

美國億萬富豪阿德爾森（Sheldon Adelson）、拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands）董事長兼CEO是立陶宛裔猶太人，他與妻子米里亞姆（Miriam）於8月大手筆捐款7500萬美元現金，贊助支持川普的「超級政治行動委員會」（super PAC）。

▲瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）多次槓上川普。圖為她在紐約出席聯合國氣候行動峰會。（圖／路透）



【挺拜登／賀錦麗】

《華盛頓郵報》於9月批評川普是「近代最糟糕總統」，表態支持拜登。《今日美國》（USA Today）因疫情關係，首度在總統大選中表態，呼籲選民支持拜登。引人矚目的是，過去曾一向力挺川普的《福斯新聞》董事長梅鐸（Rupert Murdoch）盛傳「變心」，不但與總統在電話中大吵，甚至認定拜登將勝選，必須儘早為「後川普時代」佈局企業政策。

另外，瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）發文表示，儘管她沒有參與黨派，但今年的美國總統大選卻極度重要，站在氣候變遷的角度，呼籲粉絲「團結起來然後一起投票給拜登吧」！

▲小天后泰勒絲（Taylor Swift）受訪時表態支持拜登。（圖／CFP）



在演藝圈方面，小天后泰勒斯（Taylor Swift）先前就曾公開抨擊川普防疫「領導無方」，試圖「顛覆並摧毀」美國投票權，她10月在《V雜誌》（V Magazine）上強調有色人種、女性與多元性別人權的重要性，「我將自豪地在今年的總統大選中把票投給拜登與賀錦麗。我相信在他們的領導之下，美國有機會展開迫切需要的療癒過程。」

饒舌歌手卡蒂．B（Cardi B）原本支持投入初選的民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders），如今轉而支持拜登與賀錦麗。她甚至透過視訊軟體Zoom與拜登對談，列出希望對方就職後解決的問題清單，「我選擇拜登，因為如果美國由第45任（總統，意指川普）領導，我看不見美國的下一步」。

另一名饒舌歌手史努比狗狗（Snoop Dogg）此生從來沒有投票過，但他決定今年一定要出去投票，「我無法忍受看到這個混蛋坐在總統辦公室裡」。

▲湯姆漢克斯與妻子莉塔威爾森曾經代表拜登進行募款。（圖／達志影像／美聯社）

歌手怪奇比莉（Billie Eilish）與約翰傳奇都在民主黨全代會上以視訊方式進行表演。好萊塢演員李奧納多狄卡皮歐、湯姆漢克斯與妻子莉塔威爾森也曾出席拜登募款活動。奧斯卡影帝勞勃狄尼洛曾因爆粗口痛罵川普而躍上新聞版面，他如今也表態支持拜登。

除此之外，好萊塢演員山謬傑克森、唐奇鐸、喬治克隆尼、西亞李畢福、班艾佛列克、達斯汀霍夫曼、史嘉蕾喬韓森、莎莉賽隆，歌手瑪丹娜、凱蒂佩芮、賈斯汀與妻子潔西卡貝兒等人都支持拜登。

體壇方面，美國NBA勇士隊超級球星科瑞（Stephen Curry）、湖人隊詹姆斯（LeBron James）、前大聯盟洋基隊球星A-Rod（Alex Rodriguez）也支持拜登。

▲肯伊威斯特過去是川普鐵粉，7月宣布投入總統大選。（圖／達志影像／美聯社）

【其它】

美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）過去是川普的鐵粉，卻於7月4日美國國慶日當天宣布參選總統。他在最新競選廣告中強調要讓美國回歸「信念」，「成為神所青睞的國家、子民」。雖然肯伊威斯特支持率不到2％，名字無法出現在選票上，但他仍希望選民直接在選票上寫「Kanye West」投票給他。

但是，美國前10名富豪幾乎都拒絕選邊站。股神巴菲特（Warren Buffett）於2016年公開反對川普，如今拒絕表態。臉書創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）曾說對於川普的種族言論感到「噁心」，但也未表態支持拜登。

▲馬斯克表示自己尚未決定要把票投給誰。（圖／達志影像／美聯社）



亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）收購《華盛頓郵報》，多次槓上川普，但對於兩黨的議員都有捐款。微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）在疫情期間多次痛批川普政府的防疫，但也沒有正式表態，2人都希望保持「無黨派」立場。

雖然特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）先前支持肯爺競選總統，但他9月底受訪時表示，尚未決定要把票投給誰，僅對於拜登的精神敏銳度表示質疑。

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