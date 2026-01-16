　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女友提分手！恐怖男闖入租屋處...綑綁性侵她　事後匯2000元

▲▼性侵,強暴,強姦,家暴 。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲張男於深夜離去後，竟還匯新台幣2000元至女友帳戶 。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

文／中央社

張男不滿外籍大學生女友提分手，被控去年11月間侵入女友租屋處綑綁性侵，且接連恐嚇，警據報逮捕張男，張男否認犯行；嘉檢偵結起訴，案件昨天移審地院後裁定張男延押。

據嘉義地檢署起訴書，31歲張男自去年10月起，因就讀大學的外籍女友提出分手而心生不滿，加上多次傳訊息要求見面遭拒後，竟於去年11月19日晚上侵入女友租屋處，其女友返家見狀，與張男起口角爭執、拉扯。

嘉檢表示，當時張男強行脫去女友衣褲，並以衣物綑綁其四肢，對女友強制性交得逞，過程中，造成其女友手腳瘀青，張男因其女友抗拒而遭抓咬背部、手背等處，張男於同日深夜離去後，還匯新台幣2000元至女友帳戶，並註記「回覆Line」。

嘉檢說，事後張男為要求女友見面，以臉書（Facebook）通訊軟體傳訊邀約外出遭拒後，於11月20日、21日假借討債為由，連續對女友恐嚇「不出來我就PO」、「你媽媽朋友，我全部都給他們」、「我已找人要去找你們老師了」等，還在女友實習公司Google評論下方張貼「女友欠錢沒還，現在人消失了」，讓女友活在恐懼中。

嘉檢表示，被害人向租屋處管理人員求助，並等守在租屋處外的張男離去，才敢向警方報案，警方受理後，被害人回到租屋處，又發現張男在門外，警則報請檢方核發拘票拘提張男。

檢方說，張男否認犯行，辯稱無強暴脅迫被害人發生性行為；而傳訊息只是希望與被害人碰面。經查被害人有醫院驗傷診斷書、臉書通訊軟體訊息內容等。

嘉檢偵結，依侵入住宅加重強制性交等罪嫌起訴，因張男於107年、108年間多次因毆打當時的同居女友而遭通報家暴；另於112年間，被前妻封鎖通訊軟體，而騷擾前妻也遭通報，因此，檢方建請繼續羈押張男。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「房子被賣了」？　4200人突收980萬交易簡訊
林昀儒驚傳身體不適退賽
台美貿易協議「台積電被賣了？」　財務長曝在美擴大投資原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻翻手機見裸女片！竟是「老公偷拍嫂嫂洗澡」　斷指成鐵證

彰化偏鄉成金雞母！二林農會存款破180億　年終豪發6個月起跳

賣假學歷判刑88年人間蒸發　南榮科大前校長遭檢通緝

北捷板橋站「車廂突冒白煙」！乘客嚇壞奔逃　450人緊急疏散

打手基地大亂鬥「3殺人犯全跑了」！6萬人炸鍋怒搜長相...照片曝光

快訊／台南大樓工地驚傳起火　28樓頂狂噴火

桃園男抽到「軍魂部隊」！入伍2周竟趁放假逃兵　判決出爐

調查局前副局長揪團推保育　拍到野生小石虎出生獎金30萬

女友提分手！恐怖男闖入租屋處...綑綁性侵她　事後匯2000元

金門金城鎮西海路雜草火警　白煙狂密燃燒面積約1,000平方公尺

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

北市682公車驚傳女子持刀　乘客嚇壞！警上銬壓制送醫

頂新和德陪孩子走進社區 永靖國中棒球隊溫暖回饋家鄉

【譚兵讀武EP287】「雨龍師長」自帶神秘力量一路降雨　粟裕為何在「沙土集戰役」圍殲英式裝備的整編第57師？

台美關稅拍板15％　同框盧秀燕！賴清德親揭「4大目標」

初選時唯一力挺陳亭妃　王世堅感動：這是她23年來努力成果

人妻翻手機見裸女片！竟是「老公偷拍嫂嫂洗澡」　斷指成鐵證

彰化偏鄉成金雞母！二林農會存款破180億　年終豪發6個月起跳

賣假學歷判刑88年人間蒸發　南榮科大前校長遭檢通緝

北捷板橋站「車廂突冒白煙」！乘客嚇壞奔逃　450人緊急疏散

打手基地大亂鬥「3殺人犯全跑了」！6萬人炸鍋怒搜長相...照片曝光

快訊／台南大樓工地驚傳起火　28樓頂狂噴火

桃園男抽到「軍魂部隊」！入伍2周竟趁放假逃兵　判決出爐

調查局前副局長揪團推保育　拍到野生小石虎出生獎金30萬

女友提分手！恐怖男闖入租屋處...綑綁性侵她　事後匯2000元

金門金城鎮西海路雜草火警　白煙狂密燃燒面積約1,000平方公尺

今好天氣！　下週二北台灣「驟然濕冷」高山追雪有望

洛鞍颱風轉圈圈！　下週二「滑梯式降溫」探8度

Skoda「全新旗艦7人座電動休旅車」來了！Peaq預定今年夏季全球首發

平安符破損「亂丟垃圾桶」恐業力反噬　命理師曝3正確處理方法

人妻翻手機見裸女片！竟是「老公偷拍嫂嫂洗澡」　斷指成鐵證

大樂透出三連號又送錢！「二獎中2注」開在台中、台南

彰化偏鄉成金雞母！二林農會存款破180億　年終豪發6個月起跳

WBC日本隊公布第2波「11人名單」　大谷翔平領軍2月集訓

你是水腫還是胖？「4招」教你快速判定　穿襪小腿有勒痕也算

賣假學歷判刑88年人間蒸發　南榮科大前校長遭檢通緝

龍千玉淚憶曹西平　「生生世世繼續結緣」

社會熱門新聞

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

北捷板橋站車廂突冒白煙！450人緊急疏散

打手基地案3人棄保潛逃　網友怒玩真人狼人殺

他抽到軍魂部隊　入伍2周趁放假逃兵

台大生吸金5500萬賠光　刑警爸竟偷查個資嗆債主

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

人妻翻手機見裸女片！竟是老公偷拍嫂嫂洗澡

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

賣假學歷判刑88年　南榮科大前校長遭通緝

即／台南大樓火警　工地頂樓狂噴火

更多熱門

相關新聞

陸戰軍官性侵女同袍！指揮部震怒開鍘　他反抗結局超慘

陸戰軍官性侵女同袍！指揮部震怒開鍘　他反抗結局超慘

海軍陸戰隊一名羅姓男軍官，因涉嫌在與女同仁出差期間趁機性侵，遭軍方以嚴重違紀為由火速撤職並停役。雖然他不服處分提起行政訴訟，並聲請在刑事判決確定前暫停審理此案，試圖以程序延遲來保住軍職，但最高行政法院近日裁定駁回，判他無權再抗告，等同徹底斷送軍旅生涯。

遭雙胞胎兄弟性侵！　她驚傳猝逝

遭雙胞胎兄弟性侵！　她驚傳猝逝

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

18歲男性侵女友人　法官認非純逞獸慾判決曝

18歲男性侵女友人　法官認非純逞獸慾判決曝

新進病患「沒喉結」　遭壓制洩慾

新進病患「沒喉結」　遭壓制洩慾

關鍵字：

性侵租屋處

讀者迴響

熱門新聞

AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優

即／台塑發布重訊　林園廠局部停工

機車擦撞聯結車　夫目睹妻腦漿外溢亡

「肛門凸一顆」染菜花！20歲女大生爆哭：沒性行為

北捷板橋站車廂突冒白煙！450人緊急疏散

地政系統出包　4200人收980萬交易簡訊　

「隔夜菜會致癌」大逆轉！　專家揭真相

民進黨執政17年　30歲年輕議員登記參選彰化市長：決定承擔大局

韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　「刻意藏輪椅」引鼻酸

女兒都考倒數第一！「媽媽1段話」教養最高境界

買4年新成屋「樑柱下方油漆有點深」　一拆輕隔間秒暈

打手基地案3人棄保潛逃　網友怒玩真人狼人殺

《一簾幽夢》男星遭爆出軌又隱婚！女演員曬蜜月泳裝照

他抽到軍魂部隊　入伍2周趁放假逃兵

八三夭新團員「是超大咖男神」！

更多

最夯影音

更多
鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面