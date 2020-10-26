常客「備註整串心經」雲端迴向　甜美女店長曝光！公開犁田傷勢

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市左營區某健康餐便當店的店長小萱日前車禍受傷，一名常客訂餐時在備註欄寫下整串心經，說是要迴向給店長，超暖舉動獲得不少網友讚賞。對此，長相甜美的店長小萱也透過影片向關心她的親友報平安，「我現在傷勢好多了，會繼續為大家服務。」

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▲寫著心經的訂單。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

店員透露，23日廚房收到一張超長訂單，還以為是超大筆的外送訂單，但仔細一看，才發現備註欄寫著滿滿一串心經，起初想說可能是誰無聊惡作劇，再看清楚一點，原來是訂購者要迴向給最近騎車「犁田」受傷的店長小萱，「雖然是哭笑不得，但是其實滿溫暖的，感念在心」。

寫著心經的訂購單在網路上曝光後，網友們紛紛大讚這位客人超貼心，並留言開玩笑，「迴向智慧王」、「肯定是佛系把馬子」、「這真的很有心」、「揪感心ㄟ！但笑死人了」、「覺得很溫馨又好笑」、「心意大過於形式」。

▼▲店長小萱車禍受傷，腿部多處瘀青。（圖／東森新聞）

對於「佛系把妹」的猜測，店家25日在臉書PO文澄清，強調訂購者是一位帶著小朋友的中年爸爸，因為孩子只吃他們家的餐盒，一年後變成常客，與店長、店員都很熟，跟把妹完全沒有關係。

而根據《東森新聞》報導，店長小萱隨後也透過影片向關心她的親友報平安，「謝謝那位客人的關心，他是一位我們的常客，幾乎每天都會到店裡用餐。那我現在傷勢也好多了，會繼續為大家服務。」