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72歲男登山失聯22天！荖濃溪尋獲無名屍　警靠「一隻鞋」助他返家

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▲屏東縣高樹鄉菜寮段溪床發現的乾屍疑高雄市周姓市民 。（圖／民眾提供、鞋子取自高雄市六龜救難協會理事長陳明華臉書）

屏東縣消防具在荖濃溪河床發現一具無名乾屍，確認為失蹤的周姓男子 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名周姓男子9月初在六龜山區失蹤，當地警消和民間救難單位多日搜尋未果，直到22日，屏東縣消防局在荖濃溪河床發現一具無名乾屍，而死者的家屬也出面認屍，但檢方為求慎重還是採取DNA比對，10月23日法醫研究所確認該無名屍即為協尋失蹤的周姓男子無誤。

▲▼ 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲當地警消、民間救難單位多次上山找人，並出動無人機及搜救犬 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方根據監視器畫面拍到，72歲的周姓男子在9月1日上午獨自搭客運到六龜不老溫泉區，下車後獨自步行往美崙山方向登山後就不知去向，沒想到事隔多日後，周姓男子再也無音訊，家人趕緊向警方報案，警方調閱周姓男子的通聯記錄，發現最後發話地址在高雄市六龜地區，不過當地警消、民間救難單位多次上山找人，並出動無人機及搜救犬，同時還加強區里廣播，不過當時山區連日午後陣雨，搜救4天仍沒有消息。

▲▼ 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼屏東縣消防具在荖濃溪河床發現一具無名乾屍，為失蹤的周姓男子 。（圖／記者許宥孺翻攝、高雄市六龜救難協會理事長陳明華臉書）

▲屏東縣高樹鄉菜寮段溪床發現的乾屍疑高雄市周姓市民 。（圖／民眾提供、鞋子取自高雄市六龜救難協會理事長陳明華臉書）

直到9月22日，屏東縣消防局在高樹鄉荖濃溪菜寮段溪床打撈到一具乾屍，死者身上沒有任何身分證件，但左腳還穿有一隻鞋子。案經媒體批露後，警方認為與周姓男子失蹤案有關聯，立即聯絡家住在楠梓區的周姓男子出面認屍，他表示，該具無名乾屍左腳所穿的鞋子，和哥哥當天登山穿的一樣，認為應該是他的哥哥沒錯，由於哥哥的太太和3個女兒都住在美國，女兒得知消息後心急如焚，9月24日就趕緊回台灣。

因死者五官已經難以辨識，檢方為求慎重，仍安排DNA生物跡證比對。警方表示，經採集報案家屬DNA檢體，送法務部法醫研究所與無名屍做DNA比對後，10月23日法醫研究所確認該無名屍即為協尋失蹤的周姓男子無誤。

▲▼ 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲ 當地警消、民間救難單位多次上山找人，並出動無人機及搜救犬 。（圖／記者許宥孺翻攝）

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