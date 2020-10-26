娃娃機大盜拒捕咬警察胸部！橫行高屏　換牌+變裝躲查緝

▲娃娃機大盜拿尖銳物品敲碎玻璃再竊取裡面的物品。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名張簡姓男子犯下至少十多起的娃娃機台竊案，警方趁他要銷贓時，上前將他逮捕，但過程中張簡男不僅拒捕還攻擊員警，導致偵查隊小隊長右胸口遭咬傷，最後被依妨害公務、竊盜等罪嫌送辦。

▲警查扣大批公仔、洗衣球、藍芽喇叭等贓證物。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄鳳山分局於11日接獲民眾報案，在青年二路上的娃娃機機台遭到破壞，機台內音響及公仔遭竊，歹徒犯案後騎乘未懸掛車牌的機車逃逸，同天內轄內的成功所也發生以同樣手法的竊案，研判嫌犯為同一人，立刻由相關單位組專案小組查辦。

▲張簡嫌遭逮。（圖／記者洪靖宜翻攝）

由於嫌犯犯案騎乘的機車未掛車牌，並還變裝企圖擾亂辦案，警方擴大調閱沿路監視器，調獲犯嫌變裝影像，即鎖定張簡嫌犯涉嫌重大，據了解，41歲的張簡姓男子，從事保全工作但有吸食毒品的惡習，因此動起歪腦筋，屢次用硬物擊破夾娃娃機台的玻璃，再行竊夾娃娃機店內機台的商品，並將得手的公仔、洗衣球、藍芽喇叭等商品再轉賣，從中牟利來購買毒品。

▲偵查隊小隊長陳昭元右胸遭咬傷。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方於25日中午趁欲銷贓之際予壓制逮捕，查緝過程中，犯嫌不但拒捕更攻擊員警，偵查隊小隊長陳昭元右胸遭咬傷，手腳擦挫傷，但最後還是被強勢逮捕。警方搜索票到租屋處搜索，當場查扣大批公仔、洗衣球、藍芽喇叭等贓證物，初步清查涉鳳山區6件及他轄5件竊盜案件，犯嫌另涉屏東等多件竊盜，持續擴大清查中。張簡男不僅因數件行竊案件要吃上竊盜官司，這次被警方逮捕又因攻擊警方又多一條妨害公務。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

高雄上演玩命關頭！為她...2車追逐擦撞逆向狂飆 猛警亮槍擺平

戴資穎來了！陳其邁任內首位旅遊大使出爐 打球品美食推廣高雄

