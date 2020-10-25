光復節上百機車集結遊行！　鳳山清捷隊高喊：反美國毒豬

記者黃子倩／高雄報導

今天是光復節，高雄罷捷團體鳳山清捷隊集結上百位機車車友一起上街遊行，訴求除了罷免黃捷外，還有拒絕蔡英文政府開放美國毒豬肉進口，上百台機車集結在鳳山行政中心旁，場面十分壯觀，現場也有不少直播主，以及挺韓的知名人士，如杏仁哥等到場相挺。

▲罷捷團體鳳山清捷隊集結在地上百名機車車友上街遊行。（圖／記者黃子倩攝）

▲罷捷團體鳳山清捷隊集結在地上百名機車車友上街遊行，杏仁哥也到場聲援。（圖／記者黃子倩攝）

罷捷團體鳳山清潔隊發言人徐尚賢表示：「我們台灣現在蔡政府開放瘦肉精進來，捍衛健康，不是敲敲鍵盤、打打嘴砲，如果政客想用這樣的招數來騙人的話，我們發動遊行高雄，因為高雄人拒絕吃瘦肉精，高雄要堅持零檢出。」

罷捷團體鳳山清捷隊指出提出遊行的主要訴求，除了拒絕吃到美國豬肉外，也特別提到「人民的健康無可取代，不能用任何利益來交換，面對瘦肉精傷害我們絕不妥協！對於『殘害生命，滅族絕孫』的政策我們絕不姑息！除了健康，媒體言論自由也是民主國家賦予人民最基本的權利，若我們失去了媒體言論自由，那麼我們摯愛的民主國家將會變成獨裁國家，我們引以為傲的民主自由將會走入歷史，面對自由被剝奪我們絕不退讓！對於摧殘民主的政權我們絕不罷休！」

▲罷捷團體鳳山清捷隊集結在地上百名機車車友上街遊行。（圖／記者黃子倩攝）

這場機車遊行預計從下午3點進行到傍晚6點，遊行路線一路橫跨高雄4個轄區，警方一共部署5、60名警力，沿途蒐證、保護遊行車隊，要確保遊行活動順利落幕。

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