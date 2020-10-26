爬山照曝！台中男打流感疫苗病危插管　女兒哭：一個健康的人變這樣

▲林先生10日打完疫苗，11日和12日還和妻子一起爬合歡山。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中豐原一名51歲的林姓男子今年第一次接種流感疫苗，卻在10天後出現嚴重的不良反應，如今病危插管，疑似罹患罕見疾病「GBS格林巴利症候群」。林男女兒痛哭說，爸爸平常身體很健康，沒有病史，無法接受一個健康的人變這樣。

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據了解，51歲的林先生10日到豐原一間診所接種公費疫苗，11日和12日還和妻子一起去爬合歡山，照片中只見兩人恩愛合照；沒想到19日突然感覺有異狀，原本以為只是感冒，隔天症狀加劇，一覺起來沒有發燒，但手腳發麻、走路無力、沙啞、吞嚥困難、自律神經失調和呼吸急促。

急診醫生懷疑，林爸爸的症狀很可能是罕見疾病「GBS格林巴利症候群」，是一種急性周邊神經病變，全球發生率10萬分之1.3，抽了他的脊髓液化驗確診；但其實這種病病因不明，很可能是病毒、細菌甚至與流感疫苗有關。醫院初步排除病毒和細菌，至於是否是疫苗引發還在化驗中。

▲▼林先生女兒出面受訪，難過爸爸打完疫苗卻病危。（圖／東森新聞）

「一個好好的人，隔天就這樣子，我們都嚇到。」林小姐接受《東森新聞》訪問指出，爸爸沒有在吃什麼慢性病的藥，也沒有遺傳病史；媽媽在簽爸爸的病危通知時一直哭，「我在旁邊看到我也想哭，可是不能哭，我要撐住。」《聯合新聞網》報導，她痛哭說，爸爸平常很健康，無法接受打了疫苗變這樣。

目前林爸爸只能先置換血漿，或自費20、30萬元注射高劑量的人類免疫蛋白，和病魔對抗。疾管署副署長莊人祥證實，林男施打的是賽諾菲疫苗，截至24日統計，全台流感疫苗接種量已達到412萬劑，共出現51例不良反應，其中有12例是使用賽諾菲疫苗，只有1例出現嚴重心肌炎，另外11例不良反應症狀皆非嚴重。台中市衛生局則不排除與施打疫苗有關，後續會再協助林男家屬申請預防接種受害救濟。