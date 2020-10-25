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高雄10月2起員警酒駕！喝到爛醉自撞惹怒高層　記大過+調職

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▲▼謝姓員警休假期間酒駕自撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

謝姓員警休假期間酒駕自撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市6日才傳所長酒駕，沒想到10月還沒過完，23日晚間又有一名員警酒駕車禍，且同樣都是六龜分局，該名謝姓員警酒測值高達1.20MG/L，警高層聞訊相當震怒，立即召開考績會，對謝姓員警加重記一大過，並調職處分，另還對他加強列管考核。

▲▼謝姓員警休假期間酒駕自撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲謝姓員警休假期間酒駕自撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

六龜分局茂林分駐所謝姓員警在23日休假期間，在晚間8點於六龜地區酒後駕車，不小心擦撞到停放在路邊的車輛，造成車輛保險桿烤漆輕微掉落，所幸沒有造成人員受傷，警方接獲民眾報案趕抵車禍現場，發現肇事者竟是自家人，且酒測值高達1.20MG/L，全案依刑法公共危險罪嫌送辦。

高雄市10月接連2起員警酒駕釀禍事件，讓警高層相當震怒，立即召開考績會，調整謝員至警備隊、加重記一大過處分、並報請警察局調整服務地區、將謝員提列「教育輔導對象」及「酗酒習性或酒後駕車紀錄員警」，加強列管考核。

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