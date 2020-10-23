南韓流感疫苗接種死亡頻傳！國內進口同廠疫苗　陳時中：批號不同

▲衛福部長陳時中。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

南韓流感疫苗接種後死亡案件頻傳，累積逾20起，死者生前施打的疫苗則分別來自南韓國產疫苗和法國藥廠賽諾菲生產的疫苗，台灣流感疫苗也有使用賽諾菲。衛福部部長陳時中今（23）日受訪表示，韓國進口的賽諾菲流感疫苗批號跟我國不同，且台灣沒有出現過類似死亡案件。

今年國內公費流感疫苗供應有3家廠牌，分別是國光生技、賽諾菲的雞胚胎蛋培養疫苗與台灣東洋藥品提供的細胞培養疫苗。陳時中表示，我方已經與賽諾菲公司去查詢其他世界各地有沒有類似情況，可是事實上現在沒有，南韓進口的批號跟我們也不同，台灣也沒有出現過類似的情況，所以我們持續的關心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽諾菲藥廠也發出聲明指出，關於來自韓國的事件，細節正在釐清中。台灣賽諾菲正在與全球總部瞭解更多資訊。台灣使用的賽諾菲巴斯德流感疫苗全部批次皆與韓國所使用的批次不同。

賽諾菲表示，進口台灣的流感疫苗所有批次均符合賽諾菲巴斯德的嚴格品質檢測程序標準，並通過獨立的歐洲總體官方藥品管制實驗室檢驗認證，以及台灣食藥署的嚴格檢驗程序後才供應至台灣市場使用，品質安全無虞民眾不需擔憂。

根據《韓聯社》報導，截至23日0時為止，已出現32起因施打流感疫苗死亡案例，其中從22日0時起，一天內就新增20起案例，且多數案例集中在高齡人士。報導指稱，目前尚未有研究顯示患者的死亡與流感疫苗有直接關聯。