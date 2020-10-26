遭洗蝦水潑到...他爆氣揮拳揍+酒瓶猛砸　無辜男遭爆頭濺血

▲王姓男子在洗水槽洗蝦，汙水潑到詹姓男子引發衝突。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

酒後失控竟拿酒瓶打爆頭！高雄市王姓男子和友人25日晚間到鳳山區一家釣蝦場消費，他在水槽洗蝦時，不甚將汙水噴濺到隔壁桌的詹姓男子身上，導致對方不滿，不僅揮拳揍人，還拿啤酒玻璃空瓶打爆王姓男子的頭，當場血流如注。警方獲報後啟動快打警力控制現場，王男送醫後無大礙，警方訊後依傷害、殺人未遂罪嫌將詹男移送法辦。

「蝦子跳動的時候，水碰到他一點點而已，他轉身起來就揍人了！還拿酒瓶砸！」王姓男子的朋友還原事發經過，表示可能因為前一位客人洗蝦的水碰到詹姓男子，導致他不高興，後來換他們來洗蝦，「才碰到他一、兩滴而已，他就開始揍人，三字經就開始飆」。

王男的友人直呼：「很莫名其妙！本來很好的心情，結果搞成這樣」因為詹姓男子不僅動手打人，還拿酒瓶砸朋友的頭部，「砸到頭都裂開爆血」。

▲詹姓男子酒後情緒失控，不僅揮拳揍人還拿酒瓶砸王男的頭。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，引發衝突的原因為王姓男子在水槽清洗活跳跳的泰國蝦，但不小心將汙水噴濺到隔壁桌的詹姓男子身上，而這時已有幾分醉意的詹姓男子相當不滿，先是出言責罵，接著又徒手甩王姓男子耳光，場邊其他顧客見狀趕緊勸和。

不過詹姓男子怒火未熄，又持玻璃酒瓶怒砸王姓男子的頭部，造成王男頭破血流，店員見狀嚇壞趕緊報警，並通報救護車到現場，所幸送醫救治後，王姓男子並無生命危險。警方訊後將詹姓男子依傷害、殺人未遂罪嫌移送法辦。