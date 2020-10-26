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鄰居亂丟3大包垃圾臭翻！台中伯怒搜出「20K薪資袋」　找到本尊了

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記者周亭瑋／綜合報導

台中北屯區一名男網友日前在家附近，發現三大包垃圾被隨意棄置路邊草叢，眼看噁爛味狂飄還長蛆，氣憤的他無畏髒臭，翻出薪資袋和藥袋，並透過僅有的線索找到本尊，目前他已報警處理，柯南精神也被眾人讚爆。

男網友今在「爆廢1公社」發文點名，「給何XX先生及樓OO小姐，我在北屯區X街X號的對面，發現被人丟了三包垃圾，裡面有衛生棉、惡臭廚餘、寵物排遺、檳榔、香菸，還有樓OO小姐的藥袋，可不可以請你們解釋，為何在被人亂丟的垃圾裡面，出現了你的體檢表和樓小姐的藥袋？我已經報警處理，需要你們協助了解是誰亂丟垃圾！」

從滿滿的垃圾，原po翻出一包薪資袋，只見上面寫出底薪1萬8000元加4000加班費，總計薪資有22K，然而因曠職和遲到被扣1400元，又臨時請假再扣300元，所以實際才領到2萬300元；另外，他還挖出關鍵藥袋，透過診所也緊急通知該名樓小姐。

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▲鄰居亂丟3大包垃圾臭翻！台中伯怒翻出「20K薪資袋」。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲找出關鍵藥袋。（圖／翻攝自爆廢1公社）

亂丟垃圾的沒品行徑引起撻伐，網友們紛紛回應，「沒水準、沒公德心的人，檢舉就對了」、「亂丟還留證據，這智商......」、「記得好好繳罰單唷」、「找到人了8+9」、「沒水準！看到22K我也同情不起來」、「超靠北，還丟這麼大包」。

另外，薪水袋也莫名歪樓，不少人吐槽，「曠職又遲到」、「滿可憐的，只賺兩萬多難怪倒垃圾都不會」、「薪水這麼少了，就別再曠職了吧」、「亂丟垃圾就算了，曠職真的很不行」。

▼目前已經聯絡上其中一人。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲鄰居亂丟3大包垃圾臭翻！台中伯怒翻出「20K薪資袋」。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲鄰居亂丟3大包垃圾臭翻！台中伯怒翻出「20K薪資袋」。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲三大包垃圾亂丟草叢。（圖／翻攝自爆廢1公社）

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