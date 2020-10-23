被動式參選台北市長？陳時中笑回：參選哪有被動式

▲衛福部長陳時中（左）與衛福部次長石崇良（右）出席2020年臺灣全球健康論壇。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣防疫有成，擔任中央流行疫情指揮中心指揮官的衛福部長陳時中也一直被視為參選2022台北市長的熱門人選，陳時中今（23）日再次被媒體問及是否可能被動式參選？他僅笑答，參選哪裡有那種被動式的？你要自己有意願才行。

衛生福利部與外交部今（23）日共同舉辦「2020年臺灣全球健康論壇」，蔡英文總統、前副總統陳建仁、陳時中皆出席。蔡總統抵達時被詢問健保是否要漲了？蔡英文僅用手指了指陳時中，示意媒體應該問他。

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針對是否調漲健保費，陳時中受訪表示，現在是沒有，但已經知道如果照現在總額的談判，明年安全準備金應該會低於一個月，不過，我們的支出面談好了之後，未來就要在健保會談論收入面，現在我們在準備中，那健保會還沒有開會。

也有媒體詢問陳時中頻頻被點名參選台北市長議題，他僅表示，政治是大家參與的事情，「我比較不屬於這一類的選舉的政治人物，大家一直點名，我相信這都是未來的事情」。媒體追問陳時中可能被動式參選？他笑答，「沒有所謂被動式參選啦，參選哪裡有那種被動式的。」、「那你要自己有意願才行」。

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