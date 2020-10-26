獨／正妹經期沒來...小腹隆起哭求清白　醫曝處方：照三餐吃三拳

▲多囊性卵巢症候群患者的飲食控制，營養師表示餐餐都要有三個拳頭大的蔬菜 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名年輕正妹來到婦產科求診表示自己肚子一天天隆起、體重狂飆，且月經還很不準時，導致男友懷疑被劈腿戴綠帽，她一度在診間落淚哭訴，不過經過診斷之後，發現她其實是「多囊性卵巢症候群」患者，營養師提醒「飲食控制很重要」，為了要增加飽足感，每一餐都要有「三個拳頭大的蔬菜」。

治療正妹的高醫婦產科醫師詹德富回憶表示，當時患者進到診間話才說到一半就開始掉淚，指自己遭男友誤會劈腿，因為體重逐漸變重、小腹慢慢隆起，且經期也還沒來，不過詹德富經過診斷之後發現，正妹是「多囊性卵巢症候群」的患者，除了給藥之外，也將正妹轉介營養師加以協助。

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高醫營養系教授黃孟娟指出，「多囊性卵巢症候群」的患者常有肥胖問題，容易造成胰島素亢進，過多的胰島素分泌會影響到身體的生殖賀爾蒙分泌，生殖賀爾蒙亂就會讓多囊泡的情況更亂，所以建議多囊性卵巢症候群的患者治療第一步就是要減重。減重對胰島素亢進的緩減有相當幫助。

▲營養師表示餐餐要有三個拳頭大的蔬菜 。（圖／記者吳奕靖攝）

黃孟娟強調減重就是減脂，第一個部分就是要降低油脂的攝取，另外就是減低醣類的攝取，就算喝飲料也要以「喝開水」為主，而在減重的過程中，為達到飽足感又不讓身體過多負擔，黃孟娟說：「可以拿起我們的拳頭來估算，每餐要攝食蔬菜的部分，要有三個拳頭大的蔬菜量，這樣才叫作足量，另外在晚上七點以後就要減少澱粉類食物的攝取，過多食物的攝取會讓熱量囤積體內，形成脂肪」。

▲多囊性卵巢症候群患者的飲食控制，營養師表示餐餐要有三個拳頭大的蔬菜 。（圖／記者吳奕靖攝）