快訊／美售台飛彈可射到大陸？　國台辦嗆民進黨：不自量力

▲朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）



記者邱茀濱／綜合報導

美軍售台灣三項武器，總價高達18億美元，國防部長嚴德發表示，其中兩項飛彈與火箭都可打到大陸沿岸。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（23）日強調，民進黨「不自量力，自取滅亡」。

針對民進黨稱對兩岸政策採取「不挑釁」作法，但又說美方售台的三項武器中，有兩項射程能打到大陸沿岸的說法，朱鳳蓮指出，這說法充分印證，「台獨分裂勢力及其活動是台海和平穩定的現實威脅。民進黨當局所謂不挑釁的謊言再次被戳穿。他們公然對大陸進行赤裸裸的軍事挑釁和威脅，不自量力，自取滅亡。」

朱鳳蓮強調，中方有堅定的意志，充分的信心、足夠的能力捍衛國家主權和領土完整；「民進黨當局不斷升級謀獨挑釁，最終必然是死路一條。」

事實上，美方此次軍售台灣的武器中，包括135枚AGM-84H增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、4枚AGM-84H SLAM-ER遙測飛彈與12枚CATM-84H空中訓練飛彈（CATM）與151項容器、備件與維修零件、支援系統與測試設備、培訓設備與工程後勤支援等，總額約10.08億美元。

在第二筆方面，包括有11個「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）M142發射器、64枚陸軍戰術導彈系統（ATACMS）M57戰術飛彈、7輛M1152A1高機動性多功能輪式車輛（HMMWVs）、11支M240B通用機槍、17個國際野戰炮兵戰術數據系統（IFATDS）等，約4.361億美元。

最後第三筆為6枚「F-16新式偵照莢艙」（MS110）、3個可移動地面站與1個固定地面站，以及相關備件、維修零件、集成與測試設備、系統支援、人員培訓與後勤技術支援等，約3.672億美元。

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